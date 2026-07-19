Foto | Laura Bogdan (CS Unirea Alba Iulia), medalie de bronz la European Open Sarajevo 2026: „Parcurs solid”

Laura Bogdan (CS Unirea Alba Iulia), medalie de bronz la European Open Sarajevo 2026: „Parcurs solid”

Laura Bogdan, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia și U Cluj, a cucerit medalia de bronz la categoria -48 kg în cea de-a doua zi a European Open Sarajevo 2026, ducând bilanțul delegației României la cinci medalii: una de aur, două de argint și două de bronz.

Reprezentanta României a avut un parcurs solid în competiția desfășurată în Bosnia și Herțegovina, reușind să câștige trei dintre cele patru confruntări disputate și să urce pe podiumul categoriei -48 kg.

Trei victorii pentru Laura Bogdan

În primul meci, din optimile de finală, Laura Bogdan a învins-o pe italianca Elisa Adrasti, obținând calificarea în sferturile de finală.

În această fază a competiției, sportiva română a fost învinsă de o altă reprezentantă a Italiei, Sofia Mazzola, fiind nevoită să continue concursul prin recalificări.

Laura Bogdan a revenit excelent și a câștigat meciul de recalificare disputat împotriva sportivei Rebecca Valeriani din Italia, asigurându-și astfel prezența în confruntarea decisivă pentru medalia de bronz.

Victorie în meciul pentru medalia de bronz

În lupta pentru podium, Laura Bogdan a întâlnit-o pe austriaca Jacqueline Springer. Reprezentanta României s-a impus și a încheiat competiția pe locul al treilea, adăugând o nouă medalie în palmaresul delegației tricolore.

Parcursul Laurei Bogdan la categoria -48 kg:

Optimi de finală: victorie împotriva Elisei Adrasti – Italia

Sferturi de finală: înfrângere în fața Sofiei Mazzola – Italia

Recalificări: victorie împotriva Rebeccăi Valeriani – Italia

Meci pentru medalia de bronz: victorie împotriva lui Jacqueline Springer – Austria

Cinci medalii pentru România la Sarajevo

Medalia obținută de Laura Bogdan completează rezultatele excelente înregistrate de sportivele României la European Open Sarajevo 2026.

În prima zi a competiției, Florentina Ivănescu a cucerit medalia de aur la categoria -63 kg, după o finală românească disputată împotriva Amandei Zuaznabar-Torres, medaliată cu argint. Maidelines Gorguet-Veranes a obținut argintul la categoria -78 kg, iar Thalia Castellano Narino a câștigat medalia de bronz la categoria +78 kg.

Prin rezultatul Laurei Bogdan, bilanțul României la Sarajevo ajunge la cinci medalii: una de aur, două de argint și două de bronz.

„Federația Română de Judo o felicită pe Laura Bogdan, precum și colectivul tehnic, pentru evoluția și rezultatul obținut la European Open Sarajevo 2026!”, se arată într-un comunicat de presă.

sursa: Federația Română de Judo

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