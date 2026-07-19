ȘTIREA TA | Un părinte din Câmpeni reclamă o situație de abuz la Colegiul Național „Avram Iancu”: ,,Un profesor lipsit total de empatie şi profesionalism”
Un părinte din Câmpeni reclamă o situație de abuz la Colegiul Național „Avram Iancu”: ,,Un profesor lipsit total de empatie şi profesionalism”
Un părinte din Câmpeni dorește să aducă în atenţia opiniei publice o situaţie de abuz la Colegiul Național „Avram Iancu”, care are în prim plan un profesor de matematică.
,,Într-un sistem educaţional unde copiii noştri ar trebui să aibă parte de un mediu de învăţare sigur, prin adaptarea profesorilor la nevoile diverse ale elevilor, unde comunicarea şi empatia ar trebui să fie primul factor de relaţionare a profesorului cu elevul, unde profesorul ar trebui să aibă o conduită morală conformă deontologiei profesionale, dar în acest caz arată o latură negativă a unei situaţii, a unui profesor lipsit total de empatie şi profesionalism.
O să prezint pe scurt situaţia referitoare la un profesor de Matematică şi copiii noştri, elevi ai acestuia, realizând un cumul de factori ce au dus la o situaţie dezastruoasă:
– recurge la ameninţări verbale asupra elevilor, în special asupra celor ai căror părinţi au făcut demersuri în ceea ce-l priveşte (există înregistrări audio şi declaraţii verbale ale elevilor);
– nu lucrează diferenţiat cu elevii în funcţie de nivelul de cunoştinţe al acestora;
– 50% dintre elevi nu înţeleg materia matematică predată de acesta;
– manifestă dificultăţi în relaţionarea cu elevii, note date pe nedrept, intimidare, folosirea unui limbaj nepotrivit, elemente de bullying, jigniri, ameninţări;
– aducerea voită a elevilor în situaţia de corigenţă, prezentând satisfacţie prin acordarea în mod exagerat şi repetat de note mici, punând presiune constantă şi nejustificată pe elevi, pentru că aşa consideră că ţine sub control elevii;
– produce elemente de umilire asupra elevilor, prin punerea acestora să-şi citescă cu voce tare notele slabe obţinute la teste;
– aduce elevii în situaţia de consiliere psihologică cu rezultate de anxietate marcată în a mai participa la orele de matematică, cu recomandări de terapie cognitiv-comportamentală;
– aduce voit elevii în situaţia de corigenţă pentru ca părinţii lor să fie puşi în situaţia de a solicita ore suplimentare, neînţelegând faptul că nu toţi elevii trebuie să devină olimpici la matematică, că unii elevi sunt talentaţi şi atraşi de alte discipline;
– punerea noastră, ca şi părinţi, în situaţia de a lua în calcul transferul lor la alte clase sau alte colegii, situaţie perpetuată de-a lungul generaţiilor, cu părinţi care renunţă să mai lupte pentru copiii lor pentru că simt că nu au sorţi de izbândă, având rezultatele anilor anteriori, în care situaţia era prezentă, dar fără a lua cineva măsuri;
– profesori prinşi în mijlocul legislaţiei, cu teama de a nu deveni ei însuşi victime.
Toate aceste fapte, coroborate, duc la o situaţie dezastruoasă, prin afectarea psiho-emoțională a copiilor noştri, cu rezultate care subminează succesul în învăţământ, cu o degradare progresivă a actului educaţional, cu afectarea tuturor factorilor implicaţi și a imaginii sistemului educaţional în sine”, a declarat părintele pentru Ziarul Unirea.
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