Cum va fi vremea de 1 Decembrie 2026: Temperaturi peste normal în unele regiuni și precipitații apropiate de cele obișnuite. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi vremea de 1 Decembrie 2026: Temperaturi peste normal în unele regiuni și precipitații apropiate de cele obișnuite. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Românii ar putea avea parte de o vreme relativ blândă de Ziua Națională a României. Potrivit estimărilor meteorologice publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), pentru săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie 2026, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării se vor menține, în general, în limitele obișnuite ale perioadei. Nici precipitațiile nu vor înregistra abateri importante față de normal.
Cum va fi vremea în săptămâna în care sărbătorim 1 Decembrie
Conform estimărilor meteorologice pentru intervalul 9 noiembrie – 7 decembrie 2026, realizate pe baza produselor ECMWF (Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată), prima zi a lunii decembrie se va încadra într-o perioadă cu temperaturi apropiate de valorile climatologice specifice începutului de iarnă.
În săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie 2026, mediile temperaturilor vor fi ușor peste cele normale în regiunile intracarpatice, în timp ce în celelalte zone ale țării vor fi, în general, apropiate de normalul perioadei.
În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor avea cantități apropiate de cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.
Cum va fi vremea în România în luna noiembrie 2026
*Săptămâna 9 – 16 noiembrie 2026
Temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât cele specifice perioadei în regiunile extracarpatice, iar în restul țării se vor situa în jurul valorilor normale.
Din punct de vedere al precipitațiilor, regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și local în cele centrale, în timp ce în celelalte zone va fi apropiat de normal.
*Săptămâna 16 – 23 noiembrie 2026
Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice intervalului la nivelul întregii țări, în special în regiunile intracarpatice.
Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în restul teritoriului se vor menține în jurul valorilor normale.
*Săptămâna 23 – 30 noiembrie 2026
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile țării.
De asemenea, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal la nivel național.
Ce trebuie să știm despre această prognoză
Estimările meteorologice pentru intervalul 9 noiembrie – 7 decembrie 2026 au fost elaborate la data de 6 noiembrie 2026 și sunt realizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.
Acestea indică mediile săptămânale ale abaterilor temperaturii aerului și ale cantităților de precipitații față de media perioadei 2006–2025.
sursa: ANM
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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