Ce persoane sunt scutite de plata CASS la final de 2025: Lista oficială a românilor care nu mai scot bani din buzunar

Finalul lui 2025 aduce o nouă reorganizare a regulilor privind contribuțiile sociale, iar noile prevederi modifică substanțial regimul actual, mai ales pentru cei care până acum beneficiau automat de asigurare medicală fără să achite contribuția. Pentru a evita confuziile, iată lista actualizată a persoanelor exceptate, precum și situațiile în care contribuția devine obligatorie!

În ce situații ești scutit de la plata CAS și CASS

În primul rând, scutirile vizează anumite venituri specifice. Categoriile de persoane care obțin bani din activități independente, drepturi de autor, activități sportive, cedarea folosinței bunurilor, investiții, activități agricole sau alte surse, inclusiv criptomonede, pot fi exceptate de la plata CAS și CASS, însă doar în anumite situații.

De exemplu, salariații nu plătesc contribuții suplimentare pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. În schimb, pentru venituri din activități independente, obligația de plată apare dacă depășesc pragul anual stabilit la valoarea a 12 salarii minime pentru pensie și 6 salarii pentru sănătate.

Pensionarii beneficiază de un regim special. Ei sunt scutiți de contribuțiile aferente drepturilor de proprietate intelectuală și nu plătesc CAS pentru activități independente. Totuși, pentru CASS, dacă venitul anual din activități independente nu trece de nivelul celor 6 salarii minime, contribuția se calculează automat la nivelul minim. Pentru celelalte tipuri de venituri – investiții, chirii sau colaborări – obligația intervine doar când suma cumulată depășește plafonul legal.

Persoanele asigurate în propriile sisteme profesionale – avocați, notari, clerici – sunt scutite de CAS pentru activități independente și drepturi de autor, însă plătesc CASS conform regulilor generale.

Categoriile scutite complet

Persoanele cu handicap grav sau accentuat nu sunt scutite de contribuțiile sociale, chiar dacă au reduceri la impozitul pe venit. Regula se menține și pentru tineri cu vârsta până la 26 de ani, elevi, studenți sau doctoranzi: aceștia datorează CASS pentru veniturile din activități independente și activități agricole, dar sunt exceptați pentru celelalte forme de venit.

Articolul 154 din Codul Fiscal completează lista scutiților, incluzând soțul sau soția fără venituri proprii aflați în întreținere, persoane cu handicap care obțin venituri în baza legislației speciale, bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, femeile însărcinate și lăuzele fără venituri.

De la 1 august 2025, lucrurile sau schimbat radical: coasigurații, beneficiarii de ajutor social, persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului, personalul monahal sau pensionarii cu pensii peste 3.000 lei sunt obligați să plătească CASS. Contribuția anuală pentru coasigurați, de exemplu, este fixată la 2.430 lei, achitabilă în două tranșe.

În continuare rămân scutiți bolnavii oncologici fără venituri, persoanele cu handicap fără venituri, gravidele, pensionarii cu pensii sub 3.000 lei și toate categoriile vulnerabile protejate prin legi speciale. Pacienții incluși în programele naționale vor primi servicii doar în cadrul programelor, iar pentru acces la întregul pachet medical trebuie depusă Declarația Unică și achitată CASS.

Secțiune Știri sub articolul principal

