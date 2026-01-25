Ce cursuri de prim-ajutor organizează Crucea Roșie Română Filiala Alba la începutul anului 2026

Cursuri de prim-ajutor organizate de Crucea Roșie Română Filiala Alba la începutul anului 2026

Crucea Roșie Română Filiala Alba organizează două noi serii de curs de prim ajutor (în 28 ianuarie 2026 – curs de reîmprospătare a cunoștințelor și în 30 – 31 ianuarie 2026 – curs de bază).

„Înscrie-te la cursurile de prim ajutor organizate de Crucea Roșie și vei învăța de la cadre medicale profesioniste cum trebuie să intervii în situații de urgență pentru a salva o persoană care este în pericol!”, este îndemnul lansat de Crucea Roșie Română Filiala Alba.

Cursurile se desfășoară în conformitate cu normele internaționale pentru educație în primul ajutor.

Absolvenții cursului vor primi certificate de absolvire recunoscute la nivel national și international.

Toți participanții la cursurile de prim ajutor primesc manuale de prim ajutor.

Crucea Roșie Română organizează cursurile de prim ajutor în baza Legii nr. 139/1995.

Detalii și înscrieri, la numărul de telefon 0258 812 257

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI