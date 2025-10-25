Ce copaci se prind cel mai bine toamna: LISTA speciilor care rezistă oricărei ierni și ce condiții trebuie respectate
Ce copaci se prind cel mai bine toamna: LISTA speciilor care rezistă oricărei ierni și ce condiții trebuie respectate
Anotimpul de toamnă este una dintre cele mai bune perioade pentru plantarea copacilor, mai ales datorită umidității crescute din sol și a temperaturilor moderate. Spre deosebire de primăvară, când solul se usucă mai repede, lunile de toamnă oferă puieților condiții ideale pentru a-și forma rădăcini puternice înainte de venirea frigului.
Specialiștii în silvicultură și horticultură spun că plantarea de toamnă garantează o rată de prindere mai bună, cu condiția ca lucrările să se încheie cu cel puțin două săptămâni înainte de primul îngheț.
Printre copacii care se adaptează ușor și rezistă oricărei ierni se numără:
-Stejarul (Quercus robur) – rezistent la frig și vânt, cu o creștere lentă, dar foarte solidă;
-Frasinul (Fraxinus excelsior) – ideal pentru zonele cu soluri fertile, suportă bine temperaturile scăzute;
-Teiul (Tilia cordata) – ușor de întreținut și foarte rezistent la ger, preferat în curți și spații publice;
-Mesteacănul (Betula pendula) – se prinde repede și suportă solurile acide, specifice zonelor de deal și munte;
-Arțarul (Acer platanoides) – preferă lumina, are o coroană bogată și oferă umbră;
-Cireșul sălbatic (Prunus avium) – rezistă bine la frig și oferă o înflorire spectaculoasă primăvara;
-Bradul și molidul (Abies alba, Picea abies) – simboluri ale rezistenței la iarnă, ideale pentru zonele montane și subcarpatice;
-Salcâmul (Robinia pseudoacacia) – se prinde ușor, tolerează seceta și solurile sărace, fiind foarte utilizat la marginea drumurilor.
Ce condiții trebuie respectate
Specialiștii recomandă ca puieții să fie plantați în perioada octombrie–noiembrie, când frunzele copacilor maturi au căzut deja, dar solul este încă moale și lucrabil. Rădăcinile trebuie acoperite cu un strat de pământ reavăn și protejate cu mulci sau frunze uscate pentru a evita înghețarea.
Plantarea de toamnă are un avantaj important: puieții intră în repaus odată cu iarna, iar în primăvară încep să se dezvolte imediat, folosind rezervele de umiditate acumulate în sol.
Ce specii trebuie evitate toamna
Anumiți copaci sensibili la frig, cum ar fi nucul, castanul comestibil sau arbuștii ornamentali exotici, se plantează mai bine primăvara, când temperaturile sunt stabile. În caz contrar, rădăcinile tinere pot îngheța înainte de a se fixa în sol.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ministrul Sănătăţii: Taxa CASS pe pensii a însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul viitor
Ministrul Sănătăţii: Taxa CASS pe pensii a însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul viitor Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că taxa CASS impusă de Guvernul Bolojan pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei a adus aproape 9 miliarde de lei în bugetul Casei de Asigurări de Sănătate. […]
Bărbat de 46 de ani urmărit internațional, cu mandat de detenție pentru furt calificat emis de Judecătoria Alba Iulia, adus în țară din Marea Britanie
Bărbat de 46 de ani urmărit internațional, cu mandat de detenție pentru furt calificat emis de Judecătoria Alba Iulia, adus în țară din Marea Britanie În perioada 23-24 octombrie 2025, Poliția Română a adus în țară 4 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate […]
FOTO | Președintele Nicușor Dan, huiduit și fluierat la Iași, în timpul discursului de Ziua Armatei 2025
Nicușor Dan, huiduit și fluierat la Iași, în timpul discursului de Ziua Armatei 2025 Președintele Nicușor Dan a fost huiduit și fluierat, sâmbătă, 25 octombrie 2025, la Iași, la ceremoniile organizate de Ziua Armatei Române 2025. Ceremoniile au fost organizate de Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” din Iași. Nicușor Dan a ținut un discurs despre […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ce copaci se prind cel mai bine toamna: LISTA speciilor care rezistă oricărei ierni și ce condiții trebuie respectate
Ce copaci se prind cel mai bine toamna: LISTA speciilor care rezistă oricărei ierni și ce condiții trebuie respectate Anotimpul...
Ministrul Sănătăţii: Taxa CASS pe pensii a însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul viitor
Ministrul Sănătăţii: Taxa CASS pe pensii a însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul...
Știrea Zilei
VIDEO | 13 ani de istorie vie cu Garda Apulum, marcați la Alba Iulia: Spectacol aniversar impresionant în fața Porții a IV-a a Cetății Alba Carolina
13 ani de istorie vie cu Garda Apulum, marcați la Alba Iulia: Spectacol aniversar impresionant În fața Porții a IV-a...
VIDEO | Ziua Armatei Române 2025, la Alba Iulia: Ceremonial la Cimitirul Eroilor pentru onorarea faptelor de vitejie și cinstirea memoriei eroilor neamului românesc
Ziua Armatei Române 2025, la Alba Iulia: Ceremonial la Cimitirul Eroilor pentru onorarea faptelor de vitejie și cinstirea memoriei eroilor...
Curier Județean
Locuințe sociale 2026 | Lista de priorități în vederea repartizării locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia urmează să fie aprobată
Lista de priorități pentru anul 2026 în vederea repartizării locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia urmează să fie aprobată Consiliul...
Spectacol omagial și întreceri sportive, la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații 2025. PROGRAMUL
Spectacol omagial și întreceri sportive, la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații 2025 Asociația Militarilor Veterani...
Politică Administrație
FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil
Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. ...
Comunicat de presă | PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu Delegați ai PSD...
Opinii Comentarii
Castanele comestibile – rafinate, gustoase şi sănătoase. Indicații terapeutice și rețete savuroase
Castanele comestibile – rafinate, gustoase şi sănătoase. Indicații terapeutice și rețete savuroase Un frumos basm românesc ne spune că demult...
VIDEO| 25 octombrie – Ziua Armatei Române, zi în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost și sunt în slujba ei
25 octombrie – Ziua Armatei Române, zi în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost și...