Ce cărți de identitate se eliberează la nivelul orașului Cugir: Precizări oficiale
Precizări oficiale legate de eliberarea cărților de identitate la Cugir
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cugir a actualizat, luni, 11 august 2025, informațiile legate de tipul cărților de identitate care se eliberează la nivelul orașului de la poalele Drăganei.
„La nivelul orașului Cugir se eliberează cărți electronice de identitate și cărți de identitate simple.
Cărțile de identitate model vechi (1997) se eliberează doar în cazuri excepționale (ex. persoane netransportabile).
Programările pentru depunerea documentelor în vederea eliberării cărţii electronice de identitate se realizează exclusiv online, prin accesarea portalului HUB Servicii MAI: https://hub.mai.gov.ro/cei/programari/create?judet=AB
Detalii suplimentare: 0258 751 001
Vă mulțumim pentru înțelegere şi vă recomandăm să urmăriţi în continuare canalele oficiale pentru eventuale actualizări ale informaţiilor”, au transmis, luni, 11 august 2025, reprezentanții Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cugir.
