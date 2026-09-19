Ce beneficii certe pentru sănătate are mierea de albine, alimentul dulce cu proprietăți surprinzătoare

Folosită de mii de ani atât ca aliment, cât și ca remediu tradițional, mierea de albine continuă să atragă atenția cercetătorilor. Studiile au identificat în miere compuși cu proprietăți antioxidante, antimicrobiene și antiinflamatoare, iar cercetările clinice indică posibile beneficii în anumite situații, de la calmarea tusei până la susținerea vindecării unor răni. În același timp, mierea rămâne un aliment bogat în zaharuri și trebuie consumată cu măsură.

Un aliment cu o compoziție complexă

La prima vedere, mierea pare să fie în principal o sursă de zaharuri. Din punct de vedere nutrițional, însă, compoziția sa este mai complexă. Pe lângă glucide, mierea conține cantități variabile de compuși fenolici, flavonoide, enzime, aminoacizi și alte substanțe bioactive.

Compoziția diferă considerabil în funcție de plantele de la care albinele colectează nectarul, originea geografică și condițiile de producție. Tocmai de aceea, mierea de salcâm, tei, mană, polifloră sau alte sortimente nu au neapărat același profil de compuși bioactivi.

O analiză amplă a 48 de studii clinice, care a inclus peste 3.600 de participanți, a găsit rezultate favorabile pentru miere în mai multe domenii, inclusiv anumiți factori de risc cardiovascular și metabolic, toleranța la glucoză, tusea la copii și vindecarea rănilor. Autorii subliniază însă că numărul studiilor este încă limitat și că rezultatele nu sunt întotdeauna uniforme.

Antioxidanții – unul dintre punctele forte ale mierii

Mierea conține compuși fenolici și flavonoide care pot avea activitate antioxidantă. Antioxidanții contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Cantitatea și tipul acestor substanțe diferă însă foarte mult de la un sortiment de miere la altul. Astfel, nu este corect să considerăm că toate tipurile de miere au exact aceleași proprietăți.

Cercetările recente continuă să investigheze relația dintre compușii bioactivi ai mierii, stresul oxidativ și inflamație. Rezultatele experimentale sunt promițătoare, dar nu justifică afirmația că mierea ar putea preveni sau trata singură boli grave, precum cancerul sau bolile cardiovasculare.

Mierea și tusea: unul dintre cele mai bine cunoscute beneficii

Poate cea mai cunoscută utilizare medicală modernă a mierii este calmarea tusei.

O analiză sistematică a studiilor realizate la copii cu tuse acută a concluzionat că mierea poate reduce frecvența tusei și poate îmbunătăți somnul, comparativ cu placebo, lipsa tratamentului sau unele medicamente pentru tuse. Cercetătorii au avertizat însă că nivelul dovezilor este scăzut până la foarte scăzut și că sunt necesare studii mai riguroase.

Prin urmare, mierea poate fi considerată mai degrabă un adjuvant pentru ameliorarea simptomelor, nu un tratament al cauzei unei infecții respiratorii.

Proprietăți antimicrobiene și utilizarea în vindecarea rănilor

Mierea are o particularitate interesantă: mediul său acid, concentrația mare de zaharuri și anumite componente bioactive pot inhiba dezvoltarea unor microorganisme. În anumite condiții, enzimele din miere pot contribui și la producerea de peroxid de hidrogen, substanță cu efect antimicrobian.

Aceste proprietăți au determinat folosirea mierii în îngrijirea rănilor și arsurilor.

O serie de studii și analize sistematice indică beneficii ale mierii aplicate local în anumite tipuri de răni, inclusiv în ceea ce privește timpul de vindecare. Totuși, calitatea dovezilor variază, iar rezultatele nu pot fi extrapolate la orice tip de rană.

Important: faptul că mierea poate fi utilizată în anumite produse medicale pentru răni nu înseamnă că este recomandată aplicarea mierii alimentare cumpărate din comerț direct pe o rană. Pentru tratamentele medicale se folosesc produse special destinate acestui scop.

Poate avea un rol în sănătatea metabolică?

Mierea este uneori prezentată ca o alternativă „sănătoasă” la zahărul obișnuit. Realitatea este mai nuanțată.

Unele studii clinice au observat efecte favorabile ale consumului de miere asupra anumitor markeri metabolici, iar analiza studiilor disponibile sugerează că înlocuirea altor îndulcitori cu miere, în anumite contexte, ar putea fi mai avantajoasă decât simpla adăugare a mierii peste aportul obișnuit de zahăr.

Asta nu transformă însă mierea într-un aliment „fără zahăr”. Ea rămâne o sursă concentrată de carbohidrați și trebuie inclusă în cantități moderate într-o alimentație echilibrată.

Cu alte cuvinte, o linguriță de miere în locul zahărului poate fi o alegere rezonabilă; adăugarea mai multor linguri de miere peste o dietă deja bogată în zaharuri nu reprezintă un avantaj pentru sănătate.

Mierea nu este recomandată bebelușilor

Există o regulă de siguranță extrem de importantă: copiii sub un an nu trebuie să primească miere.

Mierea poate conține spori de Clostridium botulinum, iar aceștia pot provoca botulism infantil. Atât Organizația Mondială a Sănătății, cât și Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite recomandă evitarea mierii la copiii mai mici de 12 luni.

Mierea nu trebuie adăugată nici în alimentele, apa, formula de lapte sau suzeta bebelușului.

Atenție și la cantitate

Faptul că este naturală nu înseamnă că mierea poate fi consumată fără limită.

Mierea este, în esență, un îndulcitor concentrat, iar aportul excesiv contribuie la creșterea cantității totale de zaharuri din alimentație. Persoanele cu diabet sau cu probleme de control al glicemiei ar trebui să țină cont de cantitatea consumată și să o includă în planul alimentar recomandat de medic sau dietetician.

De asemenea, mierea nu trebuie prezentată ca alternativă terapeutică la medicamentele prescrise.

Crudă, pasteurizată sau încălzită?

Un alt subiect frecvent este consumul de miere crudă. Temperaturile ridicate pot modifica unele enzime și anumite componente sensibile ale mierii, însă eticheta „crudă” nu transformă automat produsul într-un medicament și nu garantează superioritatea sa pentru toate beneficiile asupra sănătății.

Pentru consumul obișnuit, calitatea produsului, proveniența și consumul moderat sunt mai importante decât promisiunile de marketing.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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