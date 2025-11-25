CCR validează plafonul de 30% la retragerile din Pilonul II. Legea cade însă din cauza unei discriminări

Curtea Constituţională a României (CCR) a admis marți sesizările depuse împotriva legii privind plata pensiilor private din Pilonul II și III. Judecătorii au stabilit că regula retragerii a maximum 30% din sumă înainte de începerea plății pensiilor este constituțională, însă au respins actul normativ din cauza unei discriminări introduse chiar în textul legii.

Potrivit CCR, excepția care permite persoanelor cu afecțiuni oncologice să retragă integral banii, în timp ce alte categorii de bolnavi nu beneficiază de aceeași posibilitate, încalcă principiul egalității în fața legii. Instanța consideră că diferențierea nu se bazează pe criterii obiective, ci exclusiv pe tipul afecțiunii medicale.

Ce spune CCR despre limita de 30%

Curtea a arătat că plafonul de 30% nu afectează dreptul de proprietate al contributorilor, nu reprezintă o discriminare față de cei care au putut retrage anterior sumele integral și nu contravine principiului neretroactivității. Problema de constituționalitate vizează exclusiv tratamentul diferențiat aplicat persoanelor cu boli grave.

Cum arată Pilonul II: 8,4 milioane de români și peste 190 miliarde lei active

Datele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat arată că, la finalul lunii octombrie 2025, Pilonul II avea 8,4 milioane de participanți cu conturi active. Contribuțiile brute virate ajungeau la 128,3 miliarde lei, iar activele nete administrate se ridicau la 191,3 miliarde lei.

Randamentul mediu anual era de 8,2%, semnificativ peste inflația medie de 4,7%. Câștigul net din investiții a urcat la 68,4 miliarde lei, iar plățile către beneficiari și moștenitori au totalizat 5,4 miliarde lei, sumă distribuită unui număr de aproximativ 286.000 de persoane.

Proiectul de lege: retrageri limitate și câteva excepții

Legea adoptată în Parlament în octombrie prevedea că persoanele care doresc să își retragă anticipat contribuțiile din Pilonul II vor primi inițial doar 30% din sumă, restul urmând să fie achitat în tranșe pe parcursul a opt ani. Prin excepție, bolnavii oncologici puteau primi întreaga sumă dintr-o singură tranșă, la cerere.

O altă excepție se referea la persoanele cu fonduri reduse, mai mici decât contravaloarea a 12 indemnizații sociale, care puteau primi de asemenea plata integrală.

De ce a fost sesizată CCR

Judecătorii Înaltei Curți au decis în unanimitate să trimită legea spre control constituțional, invocând lipsa de claritate, precizie și previzibilitate a actului normativ. Ei au subliniat că cetățenii trebuie să aibă o lege clară privind drepturile lor la pensie și că eventualele corecții trebuie făcute înainte de intrarea în vigoare a prevederilor.

Magistrații au mai atras atenția că textul legii nu respectă principiile legalității și proporționalității în ceea ce privește reglementarea infracțiunilor și contravențiilor.

Și AUR a atacat legea la Curtea Constituțională, acuzând Guvernul că „fură pensiile românilor din Pilonul II și III”. Formațiunea a susținut că, în varianta adoptată, proiectul avantajează administratorii fondurilor, care ar încasa comisioane mai mari, precum și statul român, care ar beneficia indirect de menținerea sumelor în fondurile administrate.

