FOTO | Naționalele de volei feminin ale României și Ucrainei se pregătesc în „Alba Blaj” Arena pentru participarea la competiții internaționale

Naționalele de volei feminin ale României și Ucrainei se pregătesc în „Alba Blaj” Arena pentru participarea la competiții internaționale

Naționalele de volei feminin ale României și Ucrainei se pregătesc în această perioadă în „Alba Blaj” Arena, pentru participarea în European League, respectiv Volleyball Nations League (VNL).

Prima selecționată care a început pregătirile la Blaj, în data de 6 mai 2026, a fost Ucraina, care evoluează la ediția din acest an a Ligii Națiunilor (VNL). Naționala Ucrainei va rămâne la Blaj până în data de 21 mai 2026, când se va deplasa în Olanda, pentru un turneu de pregătire, după care va juca la turneele VNL din Canada și Thailanda. Ucraina va reveni în 21 iunie 2026 la Blaj, unde se va pregăti până în data de 3 iulie, iar apoi va pleca în China, pentru al treilea turneu VNL.

România, care va disputa trei turnee în European League, a început pregătirile la Blaj în data de 13 mai 2026, unde, cu excepția participării la turneele unu și trei, va rămâne până la finalul campaniei. Cele trei turnee se vor desfășura în perioadele 5-7 iunie 2026, 12-14 iunie 2026 și 19-21 iunie 2026. Spre deosebire de Ucraina, România va juca la Blaj, în perioada 12-14 iunie, când va găzdui al doilea turneu European League. În cazul în care se va califica în turneul Final-Four, la fel ca anul trecut, România se va pregăti de asemenea la Blaj

„Pentru Blaj este o reală mândrie că echipele naționale ale României și Ucrainei aleg să se pregătească în Alba Blaj Arena, o sală modernă, de nivel european, inaugurată în anul 2023. Prin condițiile excelente oferite sportivilor și prin atmosfera creată aici, Blajul își confirmă încă o dată statutul de important centru al voleiului românesc și european”, au transmis reprezentanții clubului Volei Alba Blaj.

