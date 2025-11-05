CCR suspendă temporar decizia în cazul sesizărilor AUR și ÎCCJ referitoare la modul de plată a pensiilor private. Pentru ce dată a fost stabilită amânarea
Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat, miercuri, decizia pe sesizările depuse de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind modul de plată a pensiilor private, urmând să se pronunțe pe 12 noiembrie.
Legea privind plata pensiilor private a fost adoptată de Camera Deputaților pe 16 octombrie, iar sesizările de neconstituționalitate au fost depuse înainte de promulgare, în urma deciziei Secțiilor Reunite ale ÎCCJ și a unor parlamentari AUR.
Tot astăzi, CCR a respins obiecțiile de neconstituționalitate referitoare la Legea pentru modificarea articolului 12 din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor. „Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind plata pensiilor private – amânare 12 noiembrie”, au transmis reprezentanții CCR.
Sesizările și argumentele ÎCCJ
Înalta Curte de Casație și Justiție, în Secții Unite, a hotărât în unanimitate sesizarea CCR pentru controlul constituționalității legii înainte de promulgare. Sesizarea se bazează pe dispozițiile art. 146 lit. a) din Constituție și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR.
ÎCCJ a invocat posibile încălcări ale:
* dreptului la proprietate privată (art. 44 din Constituție);
* principiului proporționalității (art. 53 din Constituție);
* principiului egalității în drepturi (art. 16 alin. 2);
* principiului legalității, securității raporturilor juridice și încrederii legitime (art. 1 alin. 3 și 5).
Reacția AUR
Parlamentarii AUR au criticat proiectul, susținând că inițiativa Guvernului Bolojan ar reprezenta „furtul pensiilor românilor din pilonul II și III”. Formațiunea politică afirmă că, dacă proiectul ar fi fost cu adevărat în interesul contribuabililor, l-ar fi votat, însă îl consideră „o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a accesa banii munciți ai românilor”.
