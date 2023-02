Cazurile de gripă și pneumonii, în Alba, în SCĂDERE: Câți pacienți sunt internați la spital

FOTO| S-au reluat lucrările la Transalpina de Apuseni, lotul 1: Noul constructor a început activitatea pe primi 20 de km între Aiud și Râmeț

S-au reluat lucrările de modernizare la lotul 1 al drumului județean 107 I, „Transalpina de Apuseni”, cea mai mare investiție într-un drum județean.

„Așa cum am promis, am reluat lucrările pe Transalpina de Apuseni. Se lucrează cu un nou constructor, cu un potențial mult mai mare și care are termen de finalizare sfârșitul anului 2023 pentru lotul 1.

Lucrările au început pe primii 20 de km între Aiud și Râmeț, unde se poate lucra, având în vedere că de la km 20 avem zăpadă.

Pe lotul 2 vom începe lucrările imediat ce vremea ne va permite. Ne cerem scuze locuitorilor din Aiud pentru problemele cauzate de rezilierea contractului cu fostul constructor”, a transmis vicepreședintele CJ Alba, Marius Hațegan.