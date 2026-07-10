FOTO | Iulian Ghișoiu, specialist SEO din Alba, despre Beach, Please! și succesul lui Selly: „Cine vede doar festivalul de azi vede doar retragerea. Nu vede cei doisprezece ani de depuneri”

Iulian Ghișoiu, specialist SEO din Alba, despre Beach, Please! și succesul lui Selly: „Cine vede doar festivalul de azi vede doar retragerea. Nu vede cei doisprezece ani de depuneri”

Fondatorul și general managerul TargetWeb, Iulian Ghișoiu, din Sebeș, susține că succesul festivalului Beach, Please! este rezultatul a peste un deceniu de muncă și construirea unui brand personal, nu al norocului sau al investițiilor în artiști.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta îl oferă drept exemplu pe Selly și explică modul în care inteligența artificială poate accelera astăzi un parcurs similar.

Mesajul integral publicat de Iulian Ghișoiu, fondator și general manager al TargetWeb, este următorul:

Am ajuns pentru a treia oara consecutiv la Beach, Please Festival și vreau să te întreb ceva: cum naiba a ajuns un festival de la zero, în 5 ani, „cel mai mare din Europa”, cu peste 400 de milioane de euro estimați în economia zonei și peste o sută de mii de oameni care stau la coadă să intre? Din noroc? Din bani aruncați pe artiști scumpi? Pentru că „așa a fost să fie”?

Nu. Și încă o întrebare: știi de unde a plecat Andrei Șelaru?

Nu de la festival. A descoperit YouTube-ul prin 2008, în clasa întâi. Și-a postat primul material abia în 2012. Astăzi are 25 de ani și e implicat într-un proiect de peste 50 de milioane de euro. Fă tu socoteala: între prima cameră și primele milioane sunt vreo 12 ani. Doisprezece. Nu douăsprezece luni. Hai să-ți zic ce văd eu aici.

Unu la mână: festivalul nu e produsul. E deconectarea

Selly n-a pornit un festival. A pornit un canal de distribuție și l-a alimentat un deceniu. Uită-te la ce a strâns, de fapt, înainte să vândă biletul care contează:

3,93 milioane de urmăritori pe YouTube și 2.400 de videoclipuri postate. 2,4 milioane pe Facebook, cu 118 milioane de aprecieri la un loc. 2,2 milioane pe Instagram. Oprește-te un pic la „2.400 de videoclipuri”. Alea nu sunt clipuri. Sunt 2.400 de depuneri. 2.400 de zile în care a pus câte ceva în cont fără să vadă banii pe loc. Când ai canalul ăsta, festivalul e doar butonul pe care apeși. Restul lumii plătește reclame ca să umple 3.000 de locuri. El anunță o dată și umple litoralul.

Doi la mână: n-a fost noroc. A fost capitalizare.

Aici mulți se înșală. Cred că brandul personal e „talent” sau „viralitate întâmplătoare”. Nu e. E capital. Se strânge încet, ani de zile, din reputație și atenție, exact cum strângi bani într-un cont. Selly a depus în contul ăsta din 2012, când nu-i aducea niciun ban direct. 5GANG, emisiunile, cele 2.400 de clipuri — toate păreau „doar conținut”. De fapt erau depozite. A crescut, cum spune chiar el, gradual. Beach, Please! și Nibiru sunt momentul în care a scos capitalul și l-a transformat în cash. Cine vede doar festivalul de azi vede doar retragerea. Nu vede cei doisprezece ani de depuneri.

Trei. Partea despre care nu vorbește aproape nimeni

Ce a construit Selly în doisprezece ani, azi se poate construi mult mai repede. Instrumentul s-a schimbat. Acum toată lumea învață AI. Iar AI face exact ce a făcut Selly manual, an după an: produce conținut, ține prezența constantă, scalează atenția — dar la o viteză la care un om singur poate face cât făcea înainte o echipă întreagă. De asta cred că, în curând, vom vedea un soloprenor care ajunge foarte departe pornind aproape singur, cu AI drept „trupă”, „emisiune” și „echipă de producție”, toate la un loc. Nu pentru că AI-ul e magic. Ci pentru că îți comprimă cei doisprezece ani de depuneri în câteva.

Dar atenție la capcană. Selly are o vorbă bună: o idee bună nu valorează nimic dacă nu rezultă un produs finit. AI-ul îți dă ideile și viteza. Nu-ți apasă butonul de „publică”. Aia rămâne treaba ta. Diferența e cine începe să depună acum și cine încă așteaptă „momentul potrivit”.

Sunt aici pentru al treilea an, cu Andra, fiica mea cea mare. O încurajez să exploreze, să descopere, să aibă o minte creativă, dar ancorată în realitate. Și când auzi la ce nivel discută adolescenții ăștia la festival, îți dai seama că avem cea mai bună generație de copii pe care a avut-o România vreodată.

Poate unul dintre ei construiește acum, dintr-o cameră, exact ce a construit Selly în 2012. Doar că, de data asta, poate cu AI. Și poate îi ia trei ani, nu doisprezece.

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