Accident în Alba Iulia: Copil de 10 ani lovit de o mașină pe strada Arieșului
Accident în Alba Iulia: Copil de 10 ani lovit de o mașină pe strada Arieșului
Un accident rutier s-a produs în Alba Iulia în seara zilei de vineri, 10 iulie 2026, în jurul orei 20.00.
„Traficul rutier este îngreunat pe strada Arieșului din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier.
Din primele date, un minor de 10 ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului, împreună cu un echipaj medical, pentru acordarea măsurilor necesare, precum și pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier”, a transmis IPJ Alba la ora 20.10.
sursa: IPJ Alba
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Inspectorul școlar general din Alba: „Unele școli lasă intenționat corigenți în clasa a VIII-a sau îi descurajează pe elevi să susțină Evaluarea Națională”
Inspectorul școlar general din Alba: „Unele școli lasă intenționat corigenți în clasa a VIII-a sau îi descurajează pe elevi să susțină Evaluarea Națională” Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Alba, Cornel Sandu, susține că există școli care recurg la practici menite să influențeze rezultatele la Evaluarea Națională, acuzând că unii elevi sunt lăsați intenționat […]
VIDEO | Momente tensionate și replici acide între primarul din Alba Iulia, președintele AIDA-TL și un lider de sindicat: „Mințiți cum respirați” / „Trei fabrici nu își vor putea desfășura activitatea”
Momente tensionate și replici acide între primarul din Alba Iulia, președintele AIDA-TL și un lider de sindicat: „Mințiți cum respirați” / „Trei fabrici nu își vor putea desfășura activitatea” Momente tensionate și schimburi dure de replici au avut loc, joi, în cadrul ședinței Comisiei pentru Dialog Social, desfășurate la Prefectura Alba. În centrul discuțiilor s-au […]
FOTO | Victor Dobra, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, medalie de aur la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale. Performanță impresionantă obținută de România
Victor Dobra, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, medalie de aur la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale. Performanță impresionantă obținută de România Elevii români au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale, desfășurată în perioada 5–10 iulie, la Ljubljana, cucerind trei medalii de aur și una de argint. Printre […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Iulian Ghișoiu, specialist SEO din Alba, despre Beach, Please! și succesul lui Selly: „Cine vede doar festivalul de azi vede doar retragerea. Nu vede cei doisprezece ani de depuneri”
Iulian Ghișoiu, specialist SEO din Alba, despre Beach, Please! și succesul lui Selly: „Cine vede doar festivalul de azi vede...
Ministrul interimar al Apărării: „Industria națională de apărare are nevoie de cât mai mulți bani”
Ministrul interimar al Apărării: „Industria națională de apărare are nevoie de cât mai mulți bani” Ministrul interimar al Apărării Naționale,...
Știrea Zilei
Accident în Alba Iulia: Copil de 10 ani lovit de o mașină pe strada Arieșului
Accident în Alba Iulia: Copil de 10 ani lovit de o mașină pe strada Arieșului Un accident rutier s-a produs...
VIDEO | Inspectorul școlar general din Alba: „Unele școli lasă intenționat corigenți în clasa a VIII-a sau îi descurajează pe elevi să susțină Evaluarea Națională”
Inspectorul școlar general din Alba: „Unele școli lasă intenționat corigenți în clasa a VIII-a sau îi descurajează pe elevi să...
Curier Județean
FOTO | Lucrările la noua clădire a Spitalului Județean din Alba Iulia au trecut de pragul de 85%. Ion Dumitrel: „Investim în sănătatea dumneavoastră!”
Lucrările la noua clădire a Spitalului Județean din Alba Iulia au trecut de pragul de 85%. Ion Dumitrel: „Investim în...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 20.07-26.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 13.07-19.07.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 20.07-26.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 13.07-19.07.2026 Distribuție...
Politică Administrație
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor mai influenți eurodeputați din Parlamentul European
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...