Accident în Alba Iulia: Copil de 10 ani lovit de o mașină pe strada Arieșului

Un accident rutier s-a produs în Alba Iulia în seara zilei de vineri, 10 iulie 2026, în jurul orei 20.00.

„Traficul rutier este îngreunat pe strada Arieșului din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier.

Din primele date, un minor de 10 ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, împreună cu un echipaj medical, pentru acordarea măsurilor necesare, precum și pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier”, a transmis IPJ Alba la ora 20.10.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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