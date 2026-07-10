FOTO ȘTIREA TA | „Gunoaie împrăștiate peste tot” și multă gălăgie: O persoană din Alba Iulia, exasperată de tinerii care își petrec timpul în zona Bulevardului Transilvaniei
„Gunoaie împrăștiate peste tot” și multă gălăgie: O persoană din Alba Iulia, exasperată de tinerii care își petrec timpul în zona Bulevardului Transilvaniei
O persoană anonimă a publicat, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat locuitorilor din Alba Iulia, un mesaj prin care semnalează o problemă care persistă în fața unui bloc din municipiu.
Mai exact, aceasta atrage atenția asupra situației de pe Bulevardul Transilvaniei, unde, potrivit afirmațiilor sale, în fiecare seară mai mulți adolescenți fac gălăgie și lasă gunoaie în urma lor.
Autorul postării spune că a lăsat intenționat un sac de gunoi în zonă, în speranța că va contribui la rezolvarea problemei, însă această soluție nu a avut niciun efect. La final, acesta le transmite un apel tinerilor, îndemnându-i să dea dovadă de bun-simț și să lase curat în urma lor.
,,În urma lor rămân gunoaie împrăștiate peste tot”
,,Vreau să semnalez o problemă care persistă în fața blocului nostru din Alba Iulia, mai exact pe bvd. Transilvaniei. În fiecare seară, pe aceste bănci se adună un grup de adolescenți care fac gălăgie până târziu, inclusiv după ora de liniște, iar în urma lor rămân gunoaie împrăștiate peste tot. Deși am pus chiar și un sac mare de gunoi lângă bancă, acesta este ignorat, iar resturile sunt aruncate pe jos, așa cum se vede și în fotografii.
Spațiul verde și băncile sunt ale tuturor și merită respect. Libertatea de a petrece timpul afară nu înseamnă să lași mizerie în urmă sau să îi deranjezi pe cei care locuiesc în zonă.
Fac un apel atât către tinerii care frecventează acest loc să dea dovadă de bun-simț și să lase curat după ei, cât și către autoritățile competente să ia măsuri pentru ca această situație să nu mai continue. Un oraș curat și liniștit este responsabilitatea fiecăruia dintre noi.”, se arată în mesajul publicat pe o rețea de socializare.
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