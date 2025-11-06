Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă, VIOLATĂ de un vârstnic de 65 de ani. Bărbatul a fost REȚINUT de polițiști

Caz șocant în Alba: O adolescentă de 15 ani a fost victima unui viol, comis de un bărbat de 65 de ani din Teiuș. Agresorul a fost reținut de polițiști și urmează să fie prezentat Parchetului pentru măsuri legale. Cercetările continuă.

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 noiembrie 2025, polițiștii din Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 65 de ani, din Teiuș, cercetat pentru comiterea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.

Din cercetări a reieșit că, în data de 20 septembrie 2025, în timp ce se afla pe raza orașului Teiuș, bărbatul ar fi întreținut un raport sexual normal cu o minoră, în vârstă de 15 ani.

În cursul zilei de azi, 6 noiembrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

