Câți tineri din România vor fi instruiți în 2026 prin programul „Soldat Gradat Voluntar în Termen”: „Suntem în grafic cu pregătirile”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţat marți, 7 aprilie 2026 că se fac ultimele pregătiri pentru „Programul Soldat Gradat Voluntar în Termen” (SGVT). 

Ministrul Apărării şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au vizitat Batalionul 265 Poliţie Militară, una dintre unităţile militare în care se va desfăşura instruirea soldaţilor şi gradaţilor voluntari în termen.

Programul are ca obiectiv formarea unei rezerve operaţionale tinere şi bine pregătite. În funcţie de rezultatele obţinute, tinerii vor putea opta pentru continuarea unei cariere militare.

„Ne dorim ca prin acest program să formăm nu doar militari bine instruiţi, ci şi cetăţeni pregătiti pentru provocările actuale. SGVT reprezintă o investiţie atât în capacitatea de apărare, cât şi în rezilienţa societăţii româneşti”, a declarat ministrul Apărării.

În anul 2026, Armata României oferă condiţii moderne de cazare, hrănire, instruire şi pregătire fizică, precizează ministerul de resort.

„Infrastructura unităţilor a fost modernizată, iar condiţiile oferite sunt la standarde ridicate. Ne-am asigurat că facilităţile de cazare, hrănire şi pregătire răspund cerinţelor unui proces de instruire eficient şi adaptat realităţilor actuale”, a declarat şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad.

În urma aprobării bugetului, MApN a demarat procesul de avizare a actelor normative necesare implementării programului SGVT.

Pentru anul 2026 este planificată instruirea a aproximativ 3.500 de tineri.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

E cumplit! Scumpirile din ultimele luni au găurit buzunarele românilor: Oamenii muncesc numai pentru a mânca și pentru a plăti taxe la stat

E cumplit! Scumpirile din ultimele luni au găurit buzunarele românilor: Oamenii muncesc numai pentru a mânca și pentru a plăti taxe la stat Cheltuielile unei gospodării din România au crescut în ultimul trimestru din 2025 cu 11% față de perioada similară a anului anterior, arată datele publicate marți, 7 aprilie 2026 de Institutul Național de […]

Călin Georgescu, reacție dură după decizia închiderii televiziunii Realitatea Plus: „E un abuz în Săptămâna Mare! Nu putem rămâne indiferenți!”

Călin Georgescu, reacție dură după decfizia închiderii televiziunii Realitatea Plus: „E un abuz în Săptămâna Mare! Nu putem rămâne indiferenți!" Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, câștigătorul a reacționat dur după  decizia închidereii televiziunii Realitatea Plus.

Ministrul Justiţiei a trimis preşedintelui Nicuşor Dan propunerile pentru numirea în funcţiile de conducere din cadrul Ministerului Public: LISTA

Ministrul Justiţiei a trimis preşedintelui Nicuşor Dan propunerile pentru numirea în funcţiile de conducere din cadrul Ministerului Public Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a transmis marţi, 7 aprilie 2026 preşedintelui Nicuşor Dan propunerile pentru numirea în funcţiile de conducere din cadrul Ministerului Public. Cristina Chiriac este propunerea pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe […]

