Câți bani economisesc românii lunar: Pe ce au cheltuit banii în fiecare lună

Angajări în Armată 2022: 1.000 de posturi disponibile. Câți bani primesc militarii

Mai sunt doar două săptămâni pentru depunerea dosarelor de înscriere pentru cele peste 1.000 de posturi de soldat gradat profesionist scoase la concurs de Ministerul Apărării. Anul acesta se anunţă o concurenţă acerbă, după cum a constatat redactorul nostru Cătălin Purcaru.

Angajări în Armata Română. 1.049 de locuri sunt disponibile în 33 de judeţe şi în municipiul Bucureşti. Termenul limită pentru înscriere este 17 iunie şi nu necesită pregătire militară anterioară. Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 45 de ani, să fi absolvit minimum 10 clase, iar pentru specializările auto şi geniu, să posede permis de conducere valabil categoriile B şi C. Concurenţa este strânsă pentru a deveni soldat gradat profesionist, spune maior Claudiu Panait, şeful de Stat Major la Centrul Militar Zonal Bucureşti.

Angajări în Armata Română. „La nivelul Centrului Militar Zonal Bucureşti, a centrelor militare de sector şi a centrelor militare judeţene Ilfov şi Giurgiu, până la acest moment, avem un număr de 589 de candidaţi”, a spus Claudiu Panait.

Angajări în Armata Română. Ce salariu este oferit

Angajări în Armata Română. Între timp este în plină desfăşurare evaluarea psihologică şi probele fizice pentru cei înscrişi. A început perioada de examinare medicală; ulterior, cei admişi vor urma o instruire specifică de aproximativ cinci luni, iar la final vor semna un contract cu Ministerul Apărării Naţionale. Salariul poate ajunge până la 4.000 de lei, în funcţie de specializarea aleasă, afirmă acelaşi Claudiu Panait.

Angajări în Armata Română. „Venitul salarial net, deci banii în mână, aferent lunii mai 2022, pentru categoria soldat gradat profesionist, este cuprins între 1.847 de lei şi 4.088 de lei net”, a mai spus acesta.

Angajări în Armata Română. Tot până în 17 iunie se desfăşoară o nouă campanie de recrutare şi selecţie pentru cei care doresc să devină rezervist voluntar în Armata României. 871 de locuri sunt disponibile pentru toate categoriile de personal: ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi.

Mii de candidați s-au înscris în serviciul militar voluntar în Armata Română

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu a anunțat, de curâd, că în primele sătămâni de selecție s-au înscris peste 5.000 de candidați pentru serviciul militar voluntar. Ministrul a mai anunțat de asemenea că în circuitul legislativ există deja o lege pentru creşterea atractivităţii serviciului militar voluntar, prin care vor fi efectuate modificări privind beneficiile ce vor fi acordate acestor persoane.

„Avem în circuit legea aceea nouă pentru modificările legate de serviciul militar voluntar, sigur, care poate avea continuitate în ceea ce înseamnă voluntariat în general, în Armată Română. Am schimbat unele lucruri faţă de ce era iniţial, astfel încât am văzut că noi suntem deja într-o situaţie foarte bună. Mi se pare că în primele trei săptămâni de la lansarea unei noi selecţii pentru voluntari, pe 1.500 de locuri, dacă nu mă înşel, avem anul acesta, am avut deja peste 5.000 de candidaţi şi continuă înscrierile. Înseamnă că există o atractivitate pentru asta”, a declarat Vasile Dîncu, citat de Agerpres.

Ministrul a adăugat că printre modificări vor fi unele privitoare la termenele pentru prezentarea la unitate, la posibilitatea de a merge şi a lucra în străinătate, de a reveni din străinătate, potrivit Digi 24.

„Mai trebuie însă să facem câteva lucruri şi acestea ţin de a face o compatibilitate între cerere şi ofertă. Am discutat cu oameni care au ajuns în sistemul nostru de voluntariat, care au vizitat unităţi care au o gândire şi o viziune obiectivă,.civili care mi-au spus multe lucruri din ceea ce ne lipseşte, inclusiv drepturile pe care trebuie să le acorzi, inclusiv tipul de beneficii pe care trebuie să-l acorzi unui om care se pune în serviciul naţiunii, cum se spune în contractele militarilor, ei ştiu mai bine decât mine, chiar cu preţul vieţii. (…) Sunt câteva lucruri care ţin de indemnizaţie, ţin de regimul pe care-l au, de termenele, de exemplu, în care trebuie să se prezinte la unitate, de posibilitatea de a merge în străinătate şi a lucra în străinătate, de a veni de acolo în cazul în care este mobilizat, toate acestea se rezolvă, toate acestea le-am rezolvat de fapt”, a precizat Vasile Dîncu.