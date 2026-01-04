Câte zile de vacanță vor avea elevii în 2026: Când va fi vacanța de schi în Alba

Câte zile de vacanță vor avea elevii în 2026

Elevii se vor întoarce la cursuri, după vacanța de iarnă 2025-2026, joi, 8 ianuarie 2026. Reluarea cursurilor are loc conform structurii anului școlar stabilite de Ministerul Educației.

Între 9 februarie și 1 martie 2026, elevii vor intra pentru o săptămână în așa-numita vacanță de schi. Va urma apoi vacanța de Paște, în aprilie 2026. Și, după încă două luni de școală, vacanța mare, care în 2026 va debuta pe 20 iunie.

Pentru „vacanța de schi” inspectoratele au putut alege, așadar orice săptămână din perioada 9 februarie – 1 martie 2026.

Primii care se vor bucura de o săptămână liberă sunt elevii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș, în perioada 9-15 februarie 2026.

Urmează apoi perioada de vacanță pentru elevii din județele Ilfov, Bihor, Sălaj, Cluj, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Călărași, Ialomița, Vrancea, Brăila, Vaslui, dar și cei din București, între 16 și 22 februarie 2026.

Ultimii care vor lua această vacanță sunt cei din județele Satu Mare, Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj, între 23 februarie și 1 martie 2026.

Vacanța de Paște va începe în 2026 pe 4 aprilie și va dura până pe 14 apriliue. Paștele ortodox pică pe 12 aprilie 2026, iar cel catolic cu o săptămână mai înainte, pe 5 aprilie 2026.

Până la vacanța de vară, elevii vor mai avea liber în următoarele zile:

*1 mai 2026, care pică într-o zi de vineri;

*1 iunie 2026, care pică lunea;

*5 iunie 2026, de Ziua Învățătorului, care vine pică vinerea

Vacanța de vară va începe pe 20 iunie 2026 și va dura până pe 6 septembrie 2026.

Mai devreme vor termina școala elevii care au examene importante, elevii de clasa a XII-a, în 5 iunie 2026, iar elevii de clasa a VIII-a, în 12 iunie 2026.

