Câte locuințe sunt asigurate în județul Alba. PAID România a publicat cifrele oficiale, iar locuințele neasigurate riscă sancțiuni

Câte locuințe sunt asigurate în județul Alba. PAID România a publicat cifrele oficiale

Potrivit datelor PAID România valabile la 30 septembrie 2025, în județul Alba există 32.833 de polițe de asigurare obligatorie a locuințelor (PAD), cu un total de 2.248.095,29 lei plătiți ca despăgubiri. Gradul de cuprindere a locuințelor în sistemul de asigurare împotriva dezastrelor naturale este de 20,22%, potrivit informațiilor publicate de pool-ul de asigurare.

PAID România a pus la dispoziția publicului harta PAD, care reflectă situația completă a fondului locativ asigurat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din țară. Datele sunt accesibile pe site-ul companiei, inclusiv în format detaliat, pentru fiecare localitate din județul Alba.

Potrivit reprezentanților PAID, scopul publicării acestor informații este de a oferi autorităților locale, instituțiilor și cetățenilor un instrument transparent de evaluare a protecției financiare a locuințelor și de comparare a gradului de asigurare cu alte județe.

Conform legislației în vigoare, proprietarii care nu încheie polița PAD pot fi sancționați de primării, prin aplicarea de amenzi, iar PAID România colaborează permanent cu autoritățile locale pentru o aplicare corectă și unitară a legii. Asigurarea obligatorie acoperă riscurile specifice României: cutremur, inundații și alunecări de teren, oferind protecție financiară proprietarilor în cazul unor calamități.

