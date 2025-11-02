Câte locuințe sunt asigurate în județul Alba. PAID România a publicat cifrele oficiale, iar locuințele neasigurate riscă sancțiuni
Câte locuințe sunt asigurate în județul Alba. PAID România a publicat cifrele oficiale
Potrivit datelor PAID România valabile la 30 septembrie 2025, în județul Alba există 32.833 de polițe de asigurare obligatorie a locuințelor (PAD), cu un total de 2.248.095,29 lei plătiți ca despăgubiri. Gradul de cuprindere a locuințelor în sistemul de asigurare împotriva dezastrelor naturale este de 20,22%, potrivit informațiilor publicate de pool-ul de asigurare.
Citește și: ALERTĂ privind scurgeri de gaz, la un bloc din Aiud: Intervin pompierii
PAID România a pus la dispoziția publicului harta PAD, care reflectă situația completă a fondului locativ asigurat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din țară. Datele sunt accesibile pe site-ul companiei, inclusiv în format detaliat, pentru fiecare localitate din județul Alba.
Potrivit reprezentanților PAID, scopul publicării acestor informații este de a oferi autorităților locale, instituțiilor și cetățenilor un instrument transparent de evaluare a protecției financiare a locuințelor și de comparare a gradului de asigurare cu alte județe.
Conform legislației în vigoare, proprietarii care nu încheie polița PAD pot fi sancționați de primării, prin aplicarea de amenzi, iar PAID România colaborează permanent cu autoritățile locale pentru o aplicare corectă și unitară a legii. Asigurarea obligatorie acoperă riscurile specifice României: cutremur, inundații și alunecări de teren, oferind protecție financiară proprietarilor în cazul unor calamități.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
La 2 noiembrie 1784: Izbucnea marea răscoală țărănească din Transilvania condusă de Horea, Cloșca și Crișan, cea mai importantă ridicare la luptă a populației românești din Evul Mediu
La 2 noiembrie 1784: Izbucnea marea răscoală țărănească din Transilvania condusă de Horea, Cloșca și Crișan, cea mai importantă ridicare la luptă a populației românești din Evul Mediu Răscoala ţărănească din Transilvania din 1784, numită şi „Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan”, a fost o importantă acţiune de revoltă a ţărănimii iobage împotriva constrângerilor feudale […]
VIDEO | Investiții în servicii sociale la Zlatna. Primarul Silviu Ponoran: „Datorită acestui proiect, oferim sprijin real copiilor și vârstnicilor din comunitatea noastră”
Investiții în servicii sociale la Zlatna. Primarul Silviu Ponoran: „Datorită acestui proiect, oferim sprijin real copiilor și vârstnicilor din comunitatea noastră” Primarul orașului Zlatna, Silviu Ponoran, a vorbit despre unul dintre cele mai recente și importante proiecte sociale derulate la nivel local: Centrul de zi pentru copii și centrul social, amenajate într-o clădire istorică reabilitată […]
VIDEO | De la soarele Spaniei la răcoarea Transilvaniei: un portocal adus în ghiveci s-a aclimatizat la Lancrăm
Portocal adus din Spania, aclimatizat într-o gospodărie din Lancrăm Legăturile puternice cu Spania ale familiei Vasile și Gabriela Popescu din Lancrăm s-au materializat și prin aclimatizarea în propria gospodărie a unui portocal. „A fost adus în ghiveci din Spania acum aproximativ 3 ani și jumătate, la pachet cu un lămâi, și acesta în ghiveci. Dacă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Zeci de mii de angajaţi din construcţii riscă să rămână fără loc de muncă: ,,Disponibilizaţi în acest an şi anul viitor”
Zeci de mii de angajaţi din construcţii riscă să rămână fără loc de muncă: ,,Disponibilizaţi în acest an şi anul...
Pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea beneficia de transport gratuit sau redus și în anul 2026
Facilitățile de transport pentru pensionari, veterani și văduve de război ar putea fi prelungite până la finalul anului 2026 Pensionarii...
Știrea Zilei
Câte locuințe sunt asigurate în județul Alba. PAID România a publicat cifrele oficiale, iar locuințele neasigurate riscă sancțiuni
Câte locuințe sunt asigurate în județul Alba. PAID România a publicat cifrele oficiale Potrivit datelor PAID România valabile la 30...
La 2 noiembrie 1784: Izbucnea marea răscoală țărănească din Transilvania condusă de Horea, Cloșca și Crișan, cea mai importantă ridicare la luptă a populației românești din Evul Mediu
La 2 noiembrie 1784: Izbucnea marea răscoală țărănească din Transilvania condusă de Horea, Cloșca și Crișan, cea mai importantă ridicare...
Curier Județean
Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști după ce a provocat un accident rutier și a fugit! Era BĂUT și avea carnetul suspendat
Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști după ce a provocat un accident rutier și a fugit! Era BĂUT și...
Bărbat din Alba Iulia, BĂUT la volan. Polițiștii au descoperit o alcoolemie alarmantă
Bărbat din Alba Iulia, BĂUT la volan. Polițiștii au descoperit o alcoolemie alarmantă Un bărbat din Alba Iulia, de 56...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
Luna NOIEMBRIE: Tradiții și obiceiuri în BRUMAR. Fetele nemăritate îşi pot afla ursitul stând noaptea în faţa unei oglinzi
Luna NOIEMBRIE: Tradiții și obiceiuri în BRUMAR. Fetele nemăritate îşi pot afla ursitul stând noaptea în faţa unei oglinzi Luna...
1 noiembrie 1599: 425 de ani de la intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul, în Cetatea Alba Iulia
1 noiembrie 1599: 425 de ani de la intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul, în Cetatea Alba Iulia Deși au...