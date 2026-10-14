Cât timp trebuie să ai lucrat pentru a-ți lua concediu medical plătit: Când nu este necesar stagiul minim de asigurare
Cât timp trebuie să ai lucrat pentru a-ți lua concediu medical plătit: Când nu este necesar stagiul minim de asigurare
Angajații asigurați din România trebuie să îndeplinească, pentru cele mai multe tipuri de concediu medical, o perioadă minimă de asigurare înainte de a putea primi indemnizația aferentă. Potrivit OUG nr. 158/2005, stagiul necesar este de șase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare celei pentru care se eliberează certificatul. Legea stabilește însă și situații în care acest drept se acordă fără îndeplinirea condiției.
Concediul medical poate fi acordat oricărui salariat, însă plata indemnizației se face în condițiile stabilite de lege.
Stagiul minim de asigurare pentru concediu medical Articolul 7 din OUG nr. 158/2005 prevede un stagiu minim de asigurare de șase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare celei pentru care se acordă concediul medical. Regula se aplică indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă provocată de boli obișnuite sau de accidente produse în afara serviciului, precum și drepturilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă.
În aceeași categorie intră concediile de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav și pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice. Salariații, persoanele care lucrează în baza unui raport de serviciu, a unui act de detașare sau a unui statut special, precum și beneficiarii indemnizației de șomaj sunt asigurați pentru concedii și indemnizații prin efectul legii. Ei nu trebuie să încheie un contract separat cu o casă de sănătate.
Stagiul de asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate se constituie din însumarea perioadelor:
a) pentru care s-a achitat contribuția asiguratorie pentru muncă;
b) pentru care s-a achitat contribuția pentru concedii și indemnizații de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru șomaj;
c) pentru care s-a achitat contribuția socială de sănătate;
d) pentru care persoanele sunt asigurate fără plata contribuției.
Cine trebuie să încheie un contract separat pentru concedii medicale Persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu pentru concedii și indemnizații printr-un contract de muncă sau printr-un alt raport juridic prevăzut de lege pot dobândi această protecție printr-un contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate.
Condiția este să aibă deja calitatea de asigurat în sistemul de sănătate, dobândită în baza declarației fiscale și a plății CASS. Simpla asigurare medicală nu oferă automat dreptul la indemnizația pentru concediu medical. Contractul pentru concedii și indemnizații este distinct, se înregistrează la casa de sănătate și produce efecte numai de la data înregistrării, fără să acopere retroactiv perioade anterioare.
Stagiul de asigurare nu trebuie realizat la același angajator
Cele șase luni se raportează la persoana asigurată, nu la vechimea acumulată la locul de muncă actual. Schimbarea angajatorului nu determină pierderea stagiului realizat anterior, dacă perioadele respective se află în intervalul de 12 luni luat în calcul și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.
Astfel, un salariat care nu are șase luni la actualul loc de muncă poate îndeplini cerința prin cumularea perioadelor de asigurare din intervalul de referință. Nu este necesar ca acestea să provină dintr-un singur raport de muncă. (După caz, angajatului îi pot fi solicitate adeverințe sau alte documente eliberate de fostul angajator, necesare pentru confirmarea acestora și stabilirea indemnizației.)
Cum se calculează stagiul dacă nu există șase luni integrale
În cazul în care nu au fost realizate venituri în toate cele șase luni anterioare celei pentru care se acordă concediul medical, stagiul poate fi completat prin însumarea perioadelor din ultimul an. Numărul zilelor de asigurare trebuie să fie cel puțin egal cu totalul zilelor lucrătoare din cele șase luni anterioare producerii riscului.
La stabilirea perioadei necesare sunt luate în calcul și intervalele asimilate stagiului. În această categorie intră cele în care asiguratul a beneficiat de concediile și indemnizațiile prevăzute de OUG nr. 158/2005, precum și perioadele în care a primit indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă suportată din fondul pentru accidente de muncă și boli profesionale.
Concediile medicale care se acordă fără stagiu minim
Pentru anumite afecțiuni și situații medicale, persoanele asigurate pot primi concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă fără să fi acumulat stagiul de șase luni. Excepțiile cuprind urgențele medico-chirurgicale, anumite tipuri de arsuri, inclusiv perioada de recuperare, tuberculoza, bolile infectocontagioase din grupa A, neoplaziile și SIDA. Categoriile de arsuri sunt stabilite prin normele de aplicare, iar lista urgențelor medico-chirurgicale și a bolilor infectocontagioase din grupa A este prevăzută de legislația secundară.
Condiția nu este impusă nici în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea potrivit Legii nr. 136/2020. Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă, de asemenea, fără stagiu minim. Același regim este prevăzut pentru riscul maternal.
Angajarea nu garantează imediat plata oricărei indemnizații
Persoanele care lucrează în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, a unui act de detașare sau a unui statut special sunt asigurate pentru concedii și indemnizații în condițiile Ordonanței de Urgență nr. 158/2005. Ele nu trebuie să încheie contractul separat prevăzut pentru persoanele care se asigură facultativ.
Calitatea de asigurat nu înlătură însă cerința celor șase luni pentru drepturile supuse regulii generale. Un angajat aflat la începutul activității poate primi indemnizația dacă are perioade anterioare care completează stagiul sau dacă situația medicală se încadrează într-una dintre excepțiile stabilite de lege.
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