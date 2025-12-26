Cât de mult îngrașă cozonacul? Cum știi care este porția corectă. Sfaturile Mihaelei Bilic

Cozonacul, nelipsit de pe mesele de Crăciun, este la fel de delicios pe cât poate fi de problematic pentru siluetă și pentru indicele glicemic.

Totuși, poate fi savurat fără mustrări de conștiință dacă respectăm câteva recomandări simple. Nutriționistul Mihael Bilic explică care este porția potrivită și cu ce aliment ar trebui asociat acest desert.

„Ce e, de fapt, cozonacul? O pâine fină și puțin dulce, pufoasă și bine crescută, făcută din cea mai albă făină, înnobilată cu multe gălbenușuri, zahăr și unt, umplută din belșug cu nucă, cacao și stafide. Spre deosebire de pâine care are în medie 230 cal/100 g, cozonacul ajunge la 350-400 cal. E mai degrabă un produs de panificație decât unul de cofetărie”, a explicat, într-o ediție mai veche a emisiunii Doctor de Bine, Mihaela Bilic, citată de Știrile Pro TV.

Nutriționistul a avertizat că poate provoca arsuri și indigestie, mai ales dacă e mâncat cald, proaspăt scos din cuptor: „Așteptați până a doua zi. La 24 de ore de la dospit, drojdia își termină fermentația și nu mai dă arsuri”

Dacă alegem varianta cu multă nucă, cacao și zahăr, putem avea parte de o valoarea calorică dublă, potrivit avertismentuilui nutriționistului.

„Nu e de mirare că panettone, cozonacul italian care înseamnă o cocă pufoasă cu stafide are sub 300 cal/100 g. La extrema cealaltă se află cozonacul austriac numit Rozen Krantz – are umplutura formată din unt și zahăr și înflorește la copt precum un trandafir, dar și caloriile sunt pe măsură”, a explicat Mihaela Bilic.

Referitor la porția corectă, Mihaela Bilic a spus că „o felie este suficientă”: „Puneți lângă ea o cană cu lapte și aveți meniul ideal pentru o gustare sau un mic dejun de sărbători”, a explicat nutriționistul.

