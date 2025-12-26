Rămâi conectat

Sănătatea și natură

Cât de mult îngrașă cozonacul? Cum știi care este porția corectă. Sfaturile Mihaelei Bilic

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Cât de mult îngrașă cozonacul? Cum știi care este porția corectă. Sfaturile Mihaelei Bilic

Cozonacul, nelipsit de pe mesele de Crăciun, este la fel de delicios pe cât poate fi de problematic pentru siluetă și pentru indicele glicemic.

Totuși, poate fi savurat fără mustrări de conștiință dacă respectăm câteva recomandări simple. Nutriționistul Mihael Bilic explică care este porția potrivită și cu ce aliment ar trebui asociat acest desert.

„Ce e, de fapt, cozonacul? O pâine fină și puțin dulce, pufoasă și bine crescută, făcută din cea mai albă făină, înnobilată cu multe gălbenușuri, zahăr și unt, umplută din belșug cu nucă, cacao și stafide. Spre deosebire de pâine care are în medie 230 cal/100 g, cozonacul ajunge la 350-400 cal. E mai degrabă un produs de panificație decât unul de cofetărie”, a explicat, într-o ediție mai veche a emisiunii Doctor de Bine, Mihaela Bilic, citată de Știrile Pro TV.

Nutriționistul a avertizat că poate provoca arsuri și indigestie, mai ales dacă e mâncat cald, proaspăt scos din cuptor: „Așteptați până a doua zi. La 24 de ore de la dospit, drojdia își termină fermentația și nu mai dă arsuri”

Dacă alegem varianta cu multă nucă, cacao și zahăr, putem avea parte de o valoarea calorică dublă, potrivit avertismentuilui nutriționistului.

„Nu e de mirare că panettone, cozonacul italian care înseamnă o cocă pufoasă cu stafide are sub 300 cal/100 g. La extrema cealaltă se află cozonacul austriac numit Rozen Krantz – are umplutura formată din unt și zahăr și înflorește la copt precum un trandafir, dar și caloriile sunt pe măsură”, a explicat Mihaela Bilic.

Referitor la porția corectă, Mihaela Bilic a spus  că „o felie este suficientă”: „Puneți lângă ea o cană cu lapte și aveți meniul ideal pentru o gustare sau un mic dejun de sărbători”, a explicat nutriționistul.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sănătatea și natură

Sănătatea și natură

15 decembrie: Ziua Internațională a Ceaiului

Mădălina Opriș

Publicat

acum 2 săptămâni

în

15 decembrie 2025

De

15 decembrie: Ziua Internațională a Ceaiului O delicioasă și relaxantă ceașcă de ceai este binevenită oricând, dar mai ales pe 15 decembrie, ziua dedicată acestei băuturi, ce ocupă locul doi în lume după apă, într-un top al băuturilor consumate. Ziua internațională a ceaiului a fost marcată pentru prima dată în 2005, în India, ca urmare […]

Citește mai mult

Sănătatea și natură

Gutuia, un aliat prețios pentru sănătate: Ajută la slăbit, curăță ficatul, scade inflamația. Beneficii surprinzătoare pentru diabetici

Bera Larisa

Publicat

acum 2 luni

în

1 noiembrie 2025

De

Gutuia, un aliat prețios pentru sănătate: Ajută la slăbit, curăță ficatul, scade inflamația. Beneficii surprinzătoare pentru diabetici Gutuile sunt fructe de sezon care pot fi găsită în piețe sau magazine, începând cu luna octombrie. Pe lângă gustul lor aromat, aceste au o serie de beneficii pentru sănătatea, mai ales în cazul diabeticilor. Citește și: Dovleacul […]

Citește mai mult

Sănătatea și natură

28 IULIE | Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei. Beneficiile unui ficat sănătos

Bera Larisa

Publicat

acum 5 luni

în

28 iulie 2025

De

28 IULIE | Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei. Beneficiile unui ficat sănătos Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei, celebrată anual pe 28 iulie, se desfășoară anul acesta sub sloganul „O singură viață, un singur ficat!”. Această zi reprezintă o oportunitate de a sublinia importanța accelerării eforturilor pentru eradicarea hepatitei virale, precum și de a […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 5 ore

Virus mortal, mai periculos decât COVID, confirmat în Europa. Avertismentul transmis de organizația Mondială a Sănătății

Virus mortal, mai periculos decât COVID, confirmat în Europa. Avertismentul transmis de organizația Mondială a Sănătății Un virus mortal, considerat...
Actualitateacum 7 ore

Aproape 12.000 de români au primit pensie de serviciu în noiembrie 2025. Datele Casei Naționale de Pensii Publice

Aproape 12.000 de români au primit pensie de serviciu în noiembrie 2025. Datele Casei Naționale de Pensii Publice În noiembrie...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

Primăria Cugir, obligată să despăgubească proprietarul unui autoturism avariat de căderea „din senin” a unui arbore. Cetățeanul a cheltuit peste 15.000 de lei pentru reparația mașinii

Primăria Cugir, obligată să despăgubească proprietarul unui autoturism avariat de căderea „din senin” a unui arbore. Cetățeanul a cheltuit peste...
Ştirea zileiacum 5 ore

VIDEO | Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”: Construcții istorice vechi de sute de ani, readuse la viață cu ajutorul voluntarilor

Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”: Construcții istorice vechi de sute de ani, readuse la viață cu ajutorul...

Curier Județean

Curier Județeanacum 4 ore

FOTO | ACCIDENT rutier în comuna Cricău: Un autoturism s-a răsturnat. O persoană este rănită

ACCIDENT rutier în comuna Cricău: Un autoturism s-a răsturnat. O persoană este rănită  Un accident rutier a avut loc în...
Curier Județeanacum 8 ore

28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de ninsori și vânt puternic în aproape toată țara

28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa

Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității...
Politică Administrațieacum 3 zile

Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj

Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o oră

Nume care se sărbătoresc de Sfântul Ștefan 2025. Peste 400.000 de romani își celebrează onomastica

Nume derivate sărbătorite de Sfântul Ștefan 2025. Ce nume de își sărbătoresc onomastica de Sf. Ștefan Originea numelui Ștefan Acest...
Opinii - Comentariiacum o oră

Mesaje de SFANTUL STEFAN 2025. Idei de SMS-uri, urări şi felicitări pentru rude sau prieteni care îşi sărbătoresc onomastica

Mesaje de Sfântul Ştefan 2025 • Urări și felicitări de „la mulţi ani” de Sf. Ştefan • SMS-uri haioase și...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea