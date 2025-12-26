Cât de mult îngrașă cozonacul? Cum știi care este porția corectă. Sfaturile Mihaelei Bilic
Cât de mult îngrașă cozonacul? Cum știi care este porția corectă. Sfaturile Mihaelei Bilic
Cozonacul, nelipsit de pe mesele de Crăciun, este la fel de delicios pe cât poate fi de problematic pentru siluetă și pentru indicele glicemic.
Totuși, poate fi savurat fără mustrări de conștiință dacă respectăm câteva recomandări simple. Nutriționistul Mihael Bilic explică care este porția potrivită și cu ce aliment ar trebui asociat acest desert.
„Ce e, de fapt, cozonacul? O pâine fină și puțin dulce, pufoasă și bine crescută, făcută din cea mai albă făină, înnobilată cu multe gălbenușuri, zahăr și unt, umplută din belșug cu nucă, cacao și stafide. Spre deosebire de pâine care are în medie 230 cal/100 g, cozonacul ajunge la 350-400 cal. E mai degrabă un produs de panificație decât unul de cofetărie”, a explicat, într-o ediție mai veche a emisiunii Doctor de Bine, Mihaela Bilic, citată de Știrile Pro TV.
Nutriționistul a avertizat că poate provoca arsuri și indigestie, mai ales dacă e mâncat cald, proaspăt scos din cuptor: „Așteptați până a doua zi. La 24 de ore de la dospit, drojdia își termină fermentația și nu mai dă arsuri”
Dacă alegem varianta cu multă nucă, cacao și zahăr, putem avea parte de o valoarea calorică dublă, potrivit avertismentuilui nutriționistului.
„Nu e de mirare că panettone, cozonacul italian care înseamnă o cocă pufoasă cu stafide are sub 300 cal/100 g. La extrema cealaltă se află cozonacul austriac numit Rozen Krantz – are umplutura formată din unt și zahăr și înflorește la copt precum un trandafir, dar și caloriile sunt pe măsură”, a explicat Mihaela Bilic.
Referitor la porția corectă, Mihaela Bilic a spus că „o felie este suficientă”: „Puneți lângă ea o cană cu lapte și aveți meniul ideal pentru o gustare sau un mic dejun de sărbători”, a explicat nutriționistul.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sănătatea și natură
15 decembrie: Ziua Internațională a Ceaiului
15 decembrie: Ziua Internațională a Ceaiului O delicioasă și relaxantă ceașcă de ceai este binevenită oricând, dar mai ales pe 15 decembrie, ziua dedicată acestei băuturi, ce ocupă locul doi în lume după apă, într-un top al băuturilor consumate. Ziua internațională a ceaiului a fost marcată pentru prima dată în 2005, în India, ca urmare […]
Gutuia, un aliat prețios pentru sănătate: Ajută la slăbit, curăță ficatul, scade inflamația. Beneficii surprinzătoare pentru diabetici
Gutuia, un aliat prețios pentru sănătate: Ajută la slăbit, curăță ficatul, scade inflamația. Beneficii surprinzătoare pentru diabetici Gutuile sunt fructe de sezon care pot fi găsită în piețe sau magazine, începând cu luna octombrie. Pe lângă gustul lor aromat, aceste au o serie de beneficii pentru sănătatea, mai ales în cazul diabeticilor. Citește și: Dovleacul […]
28 IULIE | Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei. Beneficiile unui ficat sănătos
28 IULIE | Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei. Beneficiile unui ficat sănătos Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei, celebrată anual pe 28 iulie, se desfășoară anul acesta sub sloganul „O singură viață, un singur ficat!”. Această zi reprezintă o oportunitate de a sublinia importanța accelerării eforturilor pentru eradicarea hepatitei virale, precum și de a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Virus mortal, mai periculos decât COVID, confirmat în Europa. Avertismentul transmis de organizația Mondială a Sănătății
Virus mortal, mai periculos decât COVID, confirmat în Europa. Avertismentul transmis de organizația Mondială a Sănătății Un virus mortal, considerat...
Aproape 12.000 de români au primit pensie de serviciu în noiembrie 2025. Datele Casei Naționale de Pensii Publice
Aproape 12.000 de români au primit pensie de serviciu în noiembrie 2025. Datele Casei Naționale de Pensii Publice În noiembrie...
Știrea Zilei
Primăria Cugir, obligată să despăgubească proprietarul unui autoturism avariat de căderea „din senin” a unui arbore. Cetățeanul a cheltuit peste 15.000 de lei pentru reparația mașinii
Primăria Cugir, obligată să despăgubească proprietarul unui autoturism avariat de căderea „din senin” a unui arbore. Cetățeanul a cheltuit peste...
VIDEO | Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”: Construcții istorice vechi de sute de ani, readuse la viață cu ajutorul voluntarilor
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”: Construcții istorice vechi de sute de ani, readuse la viață cu ajutorul...
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier în comuna Cricău: Un autoturism s-a răsturnat. O persoană este rănită
ACCIDENT rutier în comuna Cricău: Un autoturism s-a răsturnat. O persoană este rănită Un accident rutier a avut loc în...
28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de ninsori și vânt puternic în aproape toată țara
28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de...
Politică Administrație
FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa
Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității...
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...
Opinii Comentarii
Nume care se sărbătoresc de Sfântul Ștefan 2025. Peste 400.000 de romani își celebrează onomastica
Nume derivate sărbătorite de Sfântul Ștefan 2025. Ce nume de își sărbătoresc onomastica de Sf. Ștefan Originea numelui Ștefan Acest...
Mesaje de SFANTUL STEFAN 2025. Idei de SMS-uri, urări şi felicitări pentru rude sau prieteni care îşi sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfântul Ştefan 2025 • Urări și felicitări de „la mulţi ani” de Sf. Ştefan • SMS-uri haioase și...