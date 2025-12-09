Cât costă porcul de Crăciun în 2025: Diferența de preț între produsele de la crescători și supermarketuri
Sărbătorile de iarnă se apropie tot mai mult, iar românii își doresc să aibă pe masa tradițională și preparate din porc. Dilema apare însă atunci când trebuie să decidă dacă aleg carnea de la crescători sau produsele din magazine.
Potrivit unui studiu realizat de APCPR, majoritatea cumpărătorilor preferă carnea românească. Nu mai puțin de 72% dintre români spun că aleg produse din producție locală ori de câte ori au ocazia. Totuși, o problemă des întâlnită rămâne lipsa informațiilor clare de pe etichete.
Președintele APCPR, Adrian Balaban, atrage atenția asupra confuziei din magazine:
„Românii vor să cumpere românește, dar au nevoie de informații clare. Carnea românească înseamnă lanț complet local – purcel născut în România, crescut aici, hrănit cu cereale românești, abatorizat și procesat în țară. Asta caută majoritatea oamenilor, dar nu găsesc informația pe etichetă.”
Mulți cumpărători cred că aleg produse autohtone, însă eticheta „produs în România” poate ascunde carne importată și doar ambalată local. Această lipsă de transparență contribuie la confuzia generală și la dificultatea consumatorilor de a susține producătorii locali.
În timp ce fermierii vând porcul în viu la 11-15 lei/kg, în supermarketuri prețurile au ajuns la niveluri greu de justificat. O analiză făcută la mijloc de noiembrie arată creșteri consistente în toate marile lanțuri de retail.
Ce prețuri se găsesc în supermarketuri
Mega Image rămâne în continuare în zona superioară a prețurilor. Aici, ceafa fără os depășește 49 de lei/kg, cotletul urcă peste aceeași valoare, iar coastele marinate ajung la peste 69 de lei. Chiar și pulpa, una dintre cele mai căutate piese înainte de sărbători, coboară rar sub 15,62 lei/kg și doar în anumite game dedicate.
Kaufland aplică prețuri mai echilibrate, însă marjele rămân și aici ridicate: ceafa începe de la 28-35 de lei/kg, cotletul se situează între 16,99 și 33,59 de lei, iar mușchiulețul depășește 40 de lei kilogramul. Produsele speciale ating chiar și 123 de lei pentru carnea afumată.
În Carrefour, situația este similară: ceafa costă între 29 și 35 de lei/kg, pulpa pentru șnițel ajunge la 28-29 de lei, iar scăricica atinge 69 de lei/kg. Gulașul depășește 30 de lei, iar pieptul fără os trece de 46 de lei.
