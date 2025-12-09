Alocațiile, indemnizațiile și stimulentele vor ajunge la români înainte de Crăciun. Anunțul făcut de ANPIS

Beneficiile sociale urmează să fie plătite în avans de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), astfel încât banii să ajungă la beneficiari înainte de Sărbătorile de iarnă.

În acest context, ANPIS, prin agențiile teritoriale AJPIS, a transferat luni, 8 decembrie, fondurile aferente drepturilor pentru luna noiembrie 2025, acoperind trei dintre cele mai importante beneficii de asistență socială: alocația de stat pentru copii, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție.

„Pentru a ne asigura de faptul că cetățenii primesc banii înainte de Sărbătorile de iarnă, ANPIS prin agențiile teritoriale va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistență socială care de regulă se plăteau spre final de lună. Astfel, în decembrie, drepturile persoanelor cu dizabilități vor ajunge în conturile bancare în data de 12 decembrie 2025, iar plata acestora prin mandat poștal, se va realiza în perioada 18-24 decembrie 2025”, potrivit unui comunicat al agenției.

Pentru celelalte beneficii sociale, precum venitul minim de incluziune (VMI), alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC și alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA, plățile vor fi efectuate pe 19 decembrie 2025 pentru beneficiarii care au optat pentru încasarea sumelor pe card, iar cel târziu până la 24 decembrie 2025 pentru cei care primesc drepturile prin mandat poștal.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) prin cele 42 de agenții teritoriale oferă sprijin concret în viața de zi cu zi a persoanelor și familiilor fiind un sprijin real pentru oamenii care trec prin perioade dificile”, se mai arată în comunicat.

