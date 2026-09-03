Cât costă în 2026 să pregătești un copil pentru școală: Până la ce sumă poate ajunge bugetul
Cât costă în 2026 să pregătești un copil pentru școală: Până la ce sumă poate ajunge bugetul
Începutul anului școlar vine, pentru părinți, cu o listă lungă de cumpărături: rechizite, ghiozdan, haine, încălțăminte și echipament sportiv. În 2026, un buget minim poate fi ținut sub control dacă sunt refolosite produsele din anii anteriori, însă pentru un copil pregătit de la zero cheltuiala poate trece de 1.000 de lei și, în variantele mai scumpe, poate depăși 1.500 de lei.
Anul școlar 2026-2027 începe în România pe 7 septembrie 2026, iar familiile intră în ultima etapă a cumpărăturilor. Costul pregătirii diferă foarte mult în funcție de vârsta copilului, clasa în care intră, cerințele școlii și, mai ales, de produsele alese.
Cea mai simplă variantă este un coș de rechizite alcătuit strict din necesarul de bază. O simulare realizată pentru 2026 arată că, fără un ghiozdan nou, se poate porni de la aproximativ 150 de lei. Dacă sunt incluse mai multe caiete, materiale pentru desen, penar și ghiozdan, suma ajunge în zona de 300-400 de lei.
Pentru clasele primare, costurile pot urca mai repede. Unele estimări plasează un pachet de bază la aproximativ 370-380 de lei, în timp ce un set cu produse mai scumpe poate depăși 700 de lei. La gimnaziu, un pachet complet poate trece de 800 de lei dacă sunt adăugate auxiliare, instrumente de geometrie și alte materiale.
Prețurile diferă însă considerabil de la un magazin la altul. În unele oferte analizate în august 2026, un caiet simplu poate costa doar câțiva lei, în timp ce modelele premium ajung la 15-30 de lei. La fel, un penar poate costa câteva zeci de lei, iar un ghiozdan poate varia de la câteva zeci de lei la câteva sute.
Ghiozdanul este una dintre cheltuielile unde diferența dintre varianta economică și cea premium este foarte mare. Pentru modelele obișnuite pot fi găsite prețuri de câteva zeci sau puțin peste 100 de lei, în timp ce ghiozdanele ergonomice sau de brand pot ajunge la 300-400 de lei ori chiar mai mult.
Pentru un copil care intră în clasa pregătitoare sau clasa I, părinții tind să investească mai mult în ghiozdan, penar și materiale pentru activități creative. În cazul elevilor mai mari, lista se mută către caiete pentru fiecare disciplină, instrumente de geometrie, mape și alte materiale.
Rechizitele nu reprezintă însă întregul cost al începutului de an. Pentru un copil care are nevoie de haine și încălțăminte noi, bugetul crește cu încă câteva sute de lei, în funcție de ceea ce există deja în garderobă.
La acestea se poate adăuga echipamentul sportiv — tricou, pantaloni și încălțăminte — precum și, în anumite școli, o ținută pentru festivități sau uniformă.
Astfel, un copil pentru care se cumpără totul de la zero poate ajunge rapid la un buget de 1.000-1.500 de lei, iar alegerile premium pot împinge totalul și mai sus.
Presiunea asupra bugetului vine și din evoluția prețurilor. O analiză bazată pe date INS indică o creștere medie de 7,54% între iulie 2025 și iulie 2026 pentru produsele analizate. Pentru unele articole, majorarea a fost mai mare: caietul de desen mic a crescut cu 12,43%, blocul de desen mare cu 12,40%, iar ghiozdanul analizat cu 10,13%.
Cu alte cuvinte, chiar dacă fiecare produs cumpărat separat pare accesibil, suma finală este influențată de faptul că lista conține zeci de articole.
Pentru familiile eligibile există și sprijinul educațional de 500 de lei pentru fiecare copil, acordat pe suport electronic și destinat achiziției de rechizite și articole de vestimentație necesare pentru școală și grădiniță. Programul a fost conceput pentru perioada 2023-2027.
Cea mai eficientă economie nu este neapărat alegerea celui mai ieftin produs, ci cumpărarea doar a ceea ce este necesar. Ghiozdanul, penarul, rigla, instrumentele de geometrie sau anumite materiale pot fi păstrate de la un an la altul dacă sunt în stare bună.
De asemenea, diferențele dintre magazine sunt suficient de mari încât merită comparate prețurile înainte de cumpărare.
Calculele din 2026 arată diferențe importante între variantele economice și cele premium, în special la ghiozdane, penare, caiete și materialele pentru desen.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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