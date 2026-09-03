10 milioane de euro alocați de Consiliul Județean în județul vecin pentru reabilitarea unei săli polivalente
10 milioane de euro alocați de Consiliul Județean în județul vecin pentru reabilitarea unei săli polivalente
Sala Transilvania din Sibiu, una dintre principalele baze sportive ale orașului, urmează să intre într-un amplu proces de reabilitare, investiția anunțată de Consiliul Județean Sibiu ridicându-se la aproximativ 10 milioane de euro. În ciuda proiectului de modernizare, Teodor Birț, administratorul public al municipiului Sibiu, consideră că orașul ar avea nevoie de o sală polivalentă nouă, construită după modelul stadionului municipal.
În prezent, Sala Transilvania are o capacitate de aproximativ 1.800 de locuri și găzduiește, printre altele, competiții de baschet și handbal, dar și diverse evenimente.
Teodor Birț susține că dezvoltarea infrastructurii sportive ar trebui să continue, iar construirea unei noi săli polivalente ar reprezenta un pas important pentru Sibiu.
„Faptul că avem stadion este un lucru foarte bun. Înseamnă imagine pentru oraș, plus valoare pentru mediul economic, turism și multe alte lucruri. Faptul că nu avem o sală polivalentă este, într-adevăr, o problemă”, a declarat Teodor Birț, potrivit presei locale.
Administratorul public al Sibiului spune că și-ar dori ca orașul să beneficieze, în viitor, de un complex sportiv modern, care să includă o sală polivalentă și un aquapark.
„Mi-aș dori foarte mult să avem o sală polivalentă, un aquapark, un complex sportiv. Mă bucur că, în sfârșit, se lucrează la bazinul de înot”, a mai afirmat acesta.
În opinia lui Teodor Birț, o sală nouă ar fi o soluție mai bună decât modernizarea actualei arene. El consideră că Sibiul are atât publicul, cât și performanțele sportive necesare pentru a susține o astfel de investiție.
„Așa cum s-a făcut stadionul, cred că se poate face și o Sală Polivalentă. Bineînțeles că ar fi mai bine o sală nouă. Municipalitatea ar putea, la un moment dat, să facă și o Sală Polivalentă”, a precizat Teodor Birț.
Acesta a subliniat și importanța unei asemenea arene pentru sporturile care au deja tradiție la Sibiu, în special baschetul și handbalul.
„Noi am dovedit și în baschet, de exemplu, că am avut rezultate și în handbal. Sunt și celelalte competiții care se organizează acolo. Cred că ar fi necesar pentru Sibiu”, a mai spus administratorul public.
Teodor Birț consideră că o sală polivalentă trebuie gândită în primul rând pentru competiții sportive, dar poate găzdui și concerte sau alte evenimente de amploare.
„Nu mi se pare normal să facem o sală ca să organizăm târguri. O sală de sport polivalentă trebuie să fie pentru evenimente sportive. Faptul că, din când în când, se întâmplă și evenimente conexe este altceva”, a explicat acesta.
foto – Sala Sporturilor Transilvania din Sibiu (sursa: tribuna.ro)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Cât costă în 2026 să pregătești un copil pentru școală: Până la ce sumă poate ajunge bugetul
Cât costă în 2026 să pregătești un copil pentru școală: Până la ce sumă poate ajunge bugetul Începutul anului școlar vine, pentru părinți, cu o listă lungă de cumpărături: rechizite, ghiozdan, haine, încălțăminte și echipament sportiv. În 2026, un buget minim poate fi ținut sub control dacă sunt refolosite produsele din anii anteriori, însă pentru […]
Când intră alocaţiile pe card în septembrie 2026: Câți bani primesc copiii
Când intră alocaţiile pe card în septembrie 2026: Câți bani primesc copiii Alocațiile pentru copii aferente lunii septembrie 2026 vor fi plătite în prima parte a lunii. Părinții care primesc banii prin virament bancar trebuie să știe că suma va fi virată pe card în data de 8 septembrie. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție […]
Noua platformă a Casei de Pensii: românii își pot verifica online stagiul de cotizare și contribuțiile pentru pensie
Noua platformă a Casei de Pensii: românii își pot verifica online stagiul de cotizare și contribuțiile pentru pensie Pensionarii și viitorii pensionari au la dispoziție un nou instrument online prin care pot verifica informații importante despre pensie, vechime și contribuțiile acumulate. Casa Națională de Pensii Publice a lansat o nouă platformă digitală care permite accesul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cât costă în 2026 să pregătești un copil pentru școală: Până la ce sumă poate ajunge bugetul
Cât costă în 2026 să pregătești un copil pentru școală: Până la ce sumă poate ajunge bugetul Începutul anului școlar...
10 milioane de euro alocați de Consiliul Județean în județul vecin pentru reabilitarea unei săli polivalente
10 milioane de euro alocați de Consiliul Județean în județul vecin pentru reabilitarea unei săli polivalente Sala Transilvania din Sibiu,...
Știrea Zilei
Petiție online pentru desființarea semaforului de la intersecția Calea Moților – strada Albac, din cartier Micești din Alba Iulia: ,,Se formează coloane foarte mari la orele de vârf”
Petiție online pentru desființarea semaforului de la intersecția Calea Moților – strada Albac, din cartier Micești din Alba Iulia: ,,Se...
Cinci membri ai unei rețele de trafic de droguri pe ruta Spania – România, condamnați la peste 38 de ani de închisoare. Liderul grupării a primit peste 18 ani după gratii
Cinci membri ai unei rețele de trafic de droguri pe ruta Spania – România, condamnați la peste 38 de ani...
Curier Județean
„Caravana de vâslit pe Mureș” revine și în 2026 pe traseul Sântimbru-Drâmbar-Alba Iulia: Când va avea loc evenimentul nautic. Modalitatea de înscriere
„Caravana de vâslit pe Mureș” revine și în 2026 pe traseul Sântimbru-Drâmbar-Alba Iulia: Când va avea loc evenimentul nautic. Modalitatea...
Alba Iulia pedalează pentru copiii speciali: prima ediție Lions Bike Race are loc pe 5 septembrie 2026
Alba Iulia pedalează pentru copiii speciali: prima ediție Lions Bike Race are loc pe 5 septembrie 2026 Pe 5 septembrie...
Politică Administrație
Marius Hațegan (PNL Alba): Financial Times „mătură” cu PSD și următorul Guvern al României
Marius Hațegan (PNL Alba): Financial Times „mătură” cu PSD și următorul Guvern al României Marius Hațegan, secretar general PNL Alba,...
Administrațiile publice județene din Alba își modernizează modul de lucru și serviciile oferite comunităților: Investiții în digitalizarea administrației din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș
Administrațiile publice județene din Alba își modernizează modul de lucru și serviciile oferite comunităților: Investiții în digitalizarea administrației din Gârbova,...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...