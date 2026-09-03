10 milioane de euro alocați de Consiliul Județean în județul vecin pentru reabilitarea unei săli polivalente

Sala Transilvania din Sibiu, una dintre principalele baze sportive ale orașului, urmează să intre într-un amplu proces de reabilitare, investiția anunțată de Consiliul Județean Sibiu ridicându-se la aproximativ 10 milioane de euro. În ciuda proiectului de modernizare, Teodor Birț, administratorul public al municipiului Sibiu, consideră că orașul ar avea nevoie de o sală polivalentă nouă, construită după modelul stadionului municipal.

În prezent, Sala Transilvania are o capacitate de aproximativ 1.800 de locuri și găzduiește, printre altele, competiții de baschet și handbal, dar și diverse evenimente.

Teodor Birț susține că dezvoltarea infrastructurii sportive ar trebui să continue, iar construirea unei noi săli polivalente ar reprezenta un pas important pentru Sibiu.

„Faptul că avem stadion este un lucru foarte bun. Înseamnă imagine pentru oraș, plus valoare pentru mediul economic, turism și multe alte lucruri. Faptul că nu avem o sală polivalentă este, într-adevăr, o problemă”, a declarat Teodor Birț, potrivit presei locale.

Administratorul public al Sibiului spune că și-ar dori ca orașul să beneficieze, în viitor, de un complex sportiv modern, care să includă o sală polivalentă și un aquapark.

„Mi-aș dori foarte mult să avem o sală polivalentă, un aquapark, un complex sportiv. Mă bucur că, în sfârșit, se lucrează la bazinul de înot”, a mai afirmat acesta.

În opinia lui Teodor Birț, o sală nouă ar fi o soluție mai bună decât modernizarea actualei arene. El consideră că Sibiul are atât publicul, cât și performanțele sportive necesare pentru a susține o astfel de investiție.

„Așa cum s-a făcut stadionul, cred că se poate face și o Sală Polivalentă. Bineînțeles că ar fi mai bine o sală nouă. Municipalitatea ar putea, la un moment dat, să facă și o Sală Polivalentă”, a precizat Teodor Birț.

Acesta a subliniat și importanța unei asemenea arene pentru sporturile care au deja tradiție la Sibiu, în special baschetul și handbalul.

„Noi am dovedit și în baschet, de exemplu, că am avut rezultate și în handbal. Sunt și celelalte competiții care se organizează acolo. Cred că ar fi necesar pentru Sibiu”, a mai spus administratorul public.

Teodor Birț consideră că o sală polivalentă trebuie gândită în primul rând pentru competiții sportive, dar poate găzdui și concerte sau alte evenimente de amploare.

„Nu mi se pare normal să facem o sală ca să organizăm târguri. O sală de sport polivalentă trebuie să fie pentru evenimente sportive. Faptul că, din când în când, se întâmplă și evenimente conexe este altceva”, a explicat acesta.

foto – Sala Sporturilor Transilvania din Sibiu (sursa: tribuna.ro)

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