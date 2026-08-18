Cât concediu le trebuie, de fapt, românilor pentru a se recupera complet
Cât concediu le trebuie, de fapt, românilor pentru a se recupera complet
Angajații din România spun că au nevoie, în medie, de 10 zile consecutive de vacanță pentru a-și reface complet energia, însă și-ar dori cu aproximativ șapte zile de concediu plătit în plus față de cele 24 de zile de care beneficiază în prezent. Datele sunt incluse în studiul internațional HR & Payroll Pulse 2026, realizat de SD Worx în rândul a 16.500 de angajați din 16 țări europene, dintre care aproape 1.000 din România.
Durata de 10 zile necesară pentru recuperare este sub media europeană, de 13 zile. Pentru mai mult de jumătate dintre angajații români (52%), perioada minimă necesară pentru refacerea completă este cuprinsă între 7 și 14 zile. Alți 23% spun că se pot recupera în mai puțin de o săptămână, în timp ce 15% au nevoie de mai mult de două săptămâni. Unul din zece angajați nu poate estima de cât timp are nevoie.
Aproape două treimi vor cel puțin 30 de zile de concediu
În prezent, angajații români beneficiază, în medie, de 24 de zile de concediu plătit anual. În condițiile reale ale locului de muncă, aceștia consideră că un nivel adecvat ar fi de aproximativ 31 de zile pe an.
De altfel, 64% dintre respondenți consideră că un concediu anual ideal ar trebui să însumeze cel puțin 30 de zile.
„Rezultatele arată că recuperarea nu depinde doar de numărul total al zilelor de concediu, ci și de posibilitatea angajaților de a le utiliza într-un mod care răspunde nevoilor lor. O perioadă suficient de lungă pentru deconectare, alături de pauze distribuite pe parcursul anului, poate susține starea de bine și capacitatea de concentrare. Pentru angajatori, provocarea este să ofere flexibilitate, păstrând în același timp continuitatea activității și un volum de muncă echilibrat în echipe”, spune Ciprian Chiorean, General Manager SD Worx România.
Concediul trebuie cerut, în medie, cu aproape o lună înainte
Pentru aproximativ 80% dintre angajații români, concediul trebuie solicitat în avans. În medie, cererea este depusă cu 29 de zile înainte, față de 39 de zile în cazul mediei europene. Ceilalți 20% declară că nu sunt obligați să solicite concediul în prealabil.
Potrivit SD Worx, planificarea anticipată poate ajuta organizațiile să gestioneze perioadele aglomerate și să distribuie responsabilitățile, însă regulile trebuie să lase suficient spațiu pentru flexibilitate.
„Planificarea din timp le permite organizațiilor să anticipeze perioadele aglomerate și să distribuie mai bine responsabilitățile. În același timp, procesul trebuie să rămână suficient de flexibil pentru ca angajații să își poată lua concediul atunci când au cu adevărat nevoie de recuperare. Dialogul în echipă și regulile clare sunt esențiale pentru găsirea acestui echilibru”, adaugă Ciprian Chiorean.
Mai mult de un sfert nu și-au luat toate zilele de concediu
Deși zilele libere sunt disponibile, o parte importantă dintre angajați nu reușesc să le folosească integral. Doar 57% dintre români spun că și-au luat toate zilele de concediu în ultimul an. Aproape 28% nu au reușit să facă acest lucru, iar 15% au o poziție neutră.
În plus, doar 54% consideră că își pot lua concediu fără să creeze presiune suplimentară asupra lor sau a colegilor. Pentru 21%, absența de la serviciu generează însă o astfel de presiune.
Și atitudinea managerilor contează: 45% dintre respondenți spun că sunt încurajați de manager să își ia concediul în mod regulat, în timp ce 26% nu percep un astfel de sprijin.
Nu numărul zilelor contează cel mai mult, ci posibilitatea de a le folosi
Datele studiului sugerează că existența unui număr suficient de zile de concediu nu garantează automat recuperarea angajaților. Modul în care este organizată activitatea, capacitatea colegilor de a prelua temporar responsabilitățile și cultura managerială pot determina dacă un angajat reușește sau nu să se deconecteze cu adevărat.
În acest context, organizațiile pot susține recuperarea prin reguli clare privind concediile, planificarea din timp a perioadelor aglomerate, distribuirea echilibrată a sarcinilor și încurajarea angajaților să își folosească zilele libere fără sentimentul de vinovăție.
Studiul HR & Payroll Pulse 2026 a fost realizat de SD Worx Research Institute în perioada 27 ianuarie – 20 februarie 2026, în 16 țări europene. Cercetarea a inclus 16.500 de angajați și 5.936 de decidenți HR.
SD Worx este un furnizor european de soluții de HR, salarizare și administrare a timpului de lucru. Compania sprijină peste 100.000 de organizații și procesează lunar salariile pentru mai mult de 6 milioane de angajați. În 2025, SD Worx a raportat venituri de 1,3 miliarde de euro.
sursa: Agerpres
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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