UM Cugir a semnat un contract de 54 de milioane de euro pentru utilaje speciale destinate producției de muniție NATO, calibrul 12,7 x 99 mm: ,,Cugirul intră într-o nouă etapă industrială”

Reprezentanții de la Uzina Mecanică din Cugir au anunțat, luni, 14 septembrie 2026, printr-o postare pe o rețea de socializare că a fost semnat contractul în valoare de 54 de milioane de euro pentru furnizarea unor utilaje speciale, executate la temă, destinate producției de elemente de muniție NATO, calibrul 12,7 x 99 mm, pe data de 11 septembrie.

Astfel, investiția reprezintă un nou pas în procesul de modernizare a Uzinei Mecanice Cugir, fiind parte din programul strategic, estimat la 552,9 milioane de lei, care urmărește creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de muniție de tip NATO, inclusiv pentru calibrele 5,56 x 45 mm și 12,7 x 99 mm.

Mesajul integral publicat de Uzina Mecanică Cugir este următorul:

Cugirul intră într-o nouă etapă industrială

Programul strategic de modernizare în vederea creșterii capacității de producție și diversificării gamei de fabricație a muniției de tip NATO, calibru 5,56 x 45 mm și calibru 12,7 x 99 mm, a Uzinei Mecanică Cugir, cu o valoare estimată de 552,9 milioane de lei, a mai parcurs o etapa.

Uzina Mecanică Cugir a semnat, la data de 11 septembrie 2026, contractul în valoare de 54 de milioane de euro pentru furnizarea unor utilaje speciale, executate la temă, destinate producției de elemente de muniție NATO, calibrul 12,7 x 99 mm.

Contractul vizează modernizare infrastructurii industriale, creșterii capacității de producție și diversificării gamei de fabricație a muniției de tip NATO și urmărește îmbunătățirea condițiilor de muncă, precum și creșterea eficienței și a responsabilității față de mediu.

Semnarea acestui contract este un moment de referință pentru Uzina Mecanică Cugir și reprezintă rezultatul unui efort comun al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, ROMARM, Administratorului Special, Consiliului de Administrație, organizațiilor sindicale și, nu în ultimul rând, conducerii companiei și profesioniștilor care au contribuit la fundamentarea, coordonarea și implementarea proiectului.

Programul de investiții derulat la UMC reprezintă cel mai important proiect de dezvoltare al companiei din ultimele trei decenii și deschide noi perspective de dezvoltare, prin modernizare tehnologică, creșterea capacității industriale și consolidarea poziției companiei în industria națională de apărare, cu atenție acordată protecției mediului, eficienței utilizării resurselor și îmbunătățirii condițiilor de muncă,” transmite conducerea Uzinei Mecanice Cugir.

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