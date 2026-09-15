Foto | Rezultate remarcabile ale atleților din Alba, la Campionatul European de Alergare Montană desfășurat la Râșnov – Brașov
Rezultate remarcabile ale atleților din Alba, la Campionatul European de Alergare Montană desfășurat la Râșnov – Brașov
În perioada 11 – 13 septembrie 2026, la Râșnov – Jud. Brașov s-a desfășurat Campionatul European de Alergare Montană, județul Alba fiind reprezentat cu cinste de atleți din Alba Iulia, Cugir și Blaj.
La competiție au participat sportivi din 20 de țări europene, împărțiți pe categorii de vârstă, de la +35 până la +80 de ani. Campionatul a cuprins trei probe: cursa verticală de 3,7 kilometri, proba de 40 de kilometri și proba de 12 kilometri.
După trei zile de concurs cu probe foarte solicitante, România a terminat pe locul I în clasamentul general pe medalii.
Prima probă a Campionatului European a avut loc pe 11 septembrie, în Poiana Brașov, pe traseul schiabil„Postăvarul”. Concurenții au avut de parcurs 3,7 kilometri, cu o diferență de nivel pozitivă de 850 de metri, de la baza pârtiei până în vârful Postăvarul.
Din județul Alba, în prima probă a competiției a concurat Vasile Hârjoc, sportiv cu o bogată experiență în alergarea montană, revenit recent de la Campionatul Mondial desfășurat în Coreea de Sud.
Cugireanul a încheiat cursa verticală în 57 de minute și 17 secunde, rezultat care i-a adus locul VII la individual, iar în clasamentul pe echipe, la categoria +70 de ani, Hârjoc a contribuit la clasarea României pe locul IV.
În ziua a doua a C E, Cristian Han de la „Metalurgistul”Cugir a obtinut medalia de argint în proba lungă de 40 km cu timpul de 4 h 08 min.23 sec.,la categ.de vârsta +35 de ani. În ultima zi de concurs,13.09.2026, au participat la proba de 12 km atleții: Ionuț Alin Zincă CSM Alba Iulia – categ. + 40 ani, timp 46min.27 sec.- locul I.
La categ. +45 ani – Călin Giurgiu – „ Metalurgistul” Cugir a realizat timp 01 h. 02min. 04 sec. – locul XII; La categ. +50 de ani, Aurelian Zăgrean de la CSM „Mica Romă” Blaj a realizat timpul de 58 min. 23 sec. – locul XIII. La categ +60 ani, Gheorghe Haprean („Metalurgistul” Cugir – timp 01 h.10 min.13sec. – locul XVI, iar la categ. +70 ani, Vasile Hârjoc – „Metalurgistul” Cugir – timp realizat 01 h, 17min. 44 sec.locul VIII, la individual și medalie de argint cu echipa României la categ. +70 ani. Acesta a alergat în componență cu Aurel Anița din Iași și Dumitru Iftimie din Constanța. Săptămâna viitoare, atleții Masters participă la Jocurile Balcanice ce se desfășoară în România, în municipiul Craiova.
Rezultatele obținute până acum confirmă încă o dată valoarea sportivilor din Alba în alergarea montană.
Constantin PREDESCU
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