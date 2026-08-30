Foto | Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia, a câștigat titlul european la Campionatele Europene de Judo Ne-Waza 2026
Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia, a câștigat titlul european la Campionatele Europene de Judo Ne-Waza 2026
Judoka Laura Bogdan a câștigat titlul european la seniori la categoria -52 kg în cadrul Campionatelor Europene de Judo Ne-Waza 2026, desfășurate la Riga, Letonia.
Performanța remarcabilă a fost obținută sâmbătă, 29 august 2026, completând o zi excelentă pentru delegația României în cadrul acestei competiții continentale.
Sportiva în vârstă de 20 de ani, legitimată la CS Unirea Alba Iulia, își adaugă astfel un nou succes major în palmares, după medalia de bronz obținută tot în 2026 la European Open de la Sarajevo
Laura este componentă a Lotului Național de Judo al României, cu dublă legitimare la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia și Clubul Sportiv Universitatea Cluj.
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