Ai lăsat apa în mașină pe caniculă? Ce se întâmplă în sticlă după ore întregi de căldură
Ai lăsat apa în mașină pe caniculă? Ce se întâmplă în sticlă după ore întregi de căldură
O sticlă de apă uitată în mașină, în plin sezon de caniculă, nu este chiar atât de nevinovată pe cât pare. Temperaturile extreme și razele soarelui pot favoriza migrarea unor substanțe din plastic în apă. Iar simplul fapt că pui apoi sticla la frigider nu „șterge” ceea ce s-a întâmplat deja.
În zilele toride, habitaclul unei mașini parcate în soare se transformă rapid într-un spațiu cu temperaturi mult mai ridicate decât cele de afară. Pentru o sticlă de apă din plastic lăsată în aceste condiții, căldura poate accelera procesele prin care anumite substanțe din materialul recipientului ajung în apă.
Căldura și soarele, combinația care schimbă situația
Majoritatea sticlelor de apă sunt fabricate din PET, un tip de plastic utilizat pe scară largă. La temperaturi ridicate, anumite componente ale materialului devin mai mobile, ceea ce poate favoriza migrarea lor în apă. Cantitatea de PET care ajunge efectiv în apă este, în condiții normale, neglijabilă, însă atenția cercetătorilor se îndreaptă și către substanțe folosite în procesul de fabricare.
Printre acestea se numără antimoniul, utilizat ca element catalizator în producerea PET. Studiile citate în analiza-sursă arată că temperatura și durata expunerii sunt esențiale. În anumite condiții extreme, nivelurile de antimoniu pot crește semnificativ, însă aceste rezultate nu înseamnă că orice sticlă uitată câteva ore în mașină devine automat periculoasă.
Și lumina directă a soarelui poate amplifica fenomenul. Radiația poate favoriza degradarea PET și poate contribui la migrarea unor substanțe sau la formarea unor compuși noi. În urma degradării plasticului pot apărea și microplastice sau nanoplastice, deși riscurile pentru sănătate asociate acestor particule nu sunt încă pe deplin stabilite.
Nu înseamnă că apa devine „otravă” după câteva ore
Un aspect important este că nu există un interval universal după care apa dintr-o sticlă lăsată în mașină devine toxică. Riscul depinde de temperatură, durata expunerii, tipul materialului, condițiile de depozitare și cantitatea de lumină la care este expus recipientul.
Mai mult, gustul sau mirosul apei nu sunt indicatori suficienți. Unele dintre substanțele despre care se discută nu pot fi detectate prin simțuri.
Dacă ai băut deja din sticlă, apare o altă problemă
În cazul unei sticle desfăcute, problema nu mai este doar plasticul. Atunci când bei direct din recipient, bacteriile din cavitatea bucală ajung în apă, iar temperaturile ridicate pot crea condiții favorabile multiplicării microorganismelor.
Un studiu citat în materialul-sursă a analizat apa din astfel de sticle păstrate la 37°C timp de 48 de ore. După consumul direct din recipient, numărul coloniilor bacteriene a crescut de peste 40.000 de ori. Asta nu înseamnă însă că toate bacteriile respective erau periculoase sau că apa conținea automat agenți patogeni.
Frigiderul nu poate da timpul înapoi
Ai uitat sticla în mașină și ai pus-o apoi la rece? Răcirea nu anulează migrarea substanțelor care s-a produs deja. Procesul este considerat ireversibil prin simpla introducere a recipientului în frigider.
Nici fierberea nu reprezintă o soluție pentru substanțele migrate din PET. În anumite situații, evaporarea unei părți din apă poate duce chiar la creșterea concentrației unor substanțe. Congelarea, la rândul ei, nu „curăță” apa de acestea.
Regula simplă pentru zilele toride
Nu există o formulă de tipul „după X ore apa devine toxică”. Totuși, cea mai prudentă alegere este să nu păstrezi sticlele de plastic în mașină, mai ales în bătaia directă a soarelui. Iar o sticlă deja deschisă, care a stat mult timp într-un automobil încins, este cu atât mai bine să fie evitată.
Pentru drumurile lungi, apa poate fi transportată într-un recipient reutilizabil, păstrat la umbră și ferit de căldură. Important este însă ca informația să nu fie transformată într-o alarmă disproporționată: o sticlă uitată accidental câteva ore în mașină nu este echivalentul unei intoxicații. Temperaturile extreme, expunerea prelungită la soare și timpul îndelungat de depozitare sunt factorii care justifică prudența.
sursa: Mediafax
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Societate
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia Luni, 31 august 2026, creștinii ortodocși prăznuiesc Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului, sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. Apostolul Toma, nefiind prezent la înmormântarea Maicii […]
Video știrea ta | E jale! Drumul județean 107F, dintre Războieni-Cetate și Unirea II, arată ca după război. Reacția autorităților: „În 2 săptămâni intrăm acolo”
E jale! Drumul județean 107F, dintre Războieni-Cetate și Unirea II, arată ca după război. Reacția autorităților: „În 2 săptămâni intrăm acolo” Drumul județean DJ 107F, dintre Războieni-Cetate și Unirea II, se află într-o stare precară, mai multe porțiuni ale carosabilului fiind degradate, cu gropi și alte probleme care deranjează șoferii care circulă în zonă. Un […]
Cât de important este consumul de struguri pentru sănătate
Cât de important este consumul de struguri pentru sănătate Strugurii nu sunt doar un desert de sezon. În spatele gustului dulce se află un amestec de polifenoli, flavonoide și alți compuși bioactivi care au atras în ultimii ani atenția cercetătorilor. Iar concluzia care se conturează este interesantă: consumul regulat de struguri poate face parte dintr-o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Amenzi de minimum 100.000 de lei, după ce scumpirile din benzinării au fost luate “la ochi” de ANPC: Prețurile nu vor putea fi majorate după ora 12:00
Amenzi de minimum 100.000 de lei, după ce scumpirile din benzinării au fost luate “la ochi” de ANPC: Prețurile nu...
Cărțile electronice de identitate pot înlocui cardul de sănătate, de la 1 septembrie 2026. Ce trebuie să știe românii
Cărțile electronice de identitate pot înlocui cardul de sănătate, de la 1 septembrie 2026. Ce trebuie să știe românii De...
Știrea Zilei
Foto | Cei mai căutați 4 infractori din Alba: Condamnați pentru fapte grave, dar încă nu au fost prinși
Cei mai căutați 4 infractori din Alba: Condamnați pentru fapte grave, dar încă nu au fost prinși Mai mulți infractori...
VIDEO | Policlinica din Ocna Mureș, modernizată printr-o investiție de 5 milioane de lei, prin PNRR
Policlinica din Ocna Mureș, modernizată printr-o investiție de 5 milioane de lei, prin PNRR Primăria Ocna Mureș a finalizat lucrările...
Curier Județean
Apel pentru familia îndoliată a tânărului din Vințu de Jos care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier: ,,Haideți să fim uniți și să îi arătăm familiei lui Denis că nu este singură în această durere”
Apel pentru familia îndoliată a tânărului din Vințu de Jos care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier: ,,Haideți să...
Foto | Cupa Rotary la Tenis de Câmp, ediția a XV-a, și-a desemnat câștigătorii: Lista
Cupa Rotary la Tenis de Câmp, ediția a XV-a, și-a desemnat câștigătorii: Lista Cupa Rotary la Tenis de Câmp, ediția...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: PSD se opune tăierii burselor sociale în perioada vacanței școlare și va contesta Hotărârea de Guvern în instanță
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: PSD se opune tăierii burselor sociale în perioada vacanței școlare și va contesta Hotărârea...
Comunicat de presă | Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul Județean Alba
Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...