Ai lăsat apa în mașină pe caniculă? Ce se întâmplă în sticlă după ore întregi de căldură

O sticlă de apă uitată în mașină, în plin sezon de caniculă, nu este chiar atât de nevinovată pe cât pare. Temperaturile extreme și razele soarelui pot favoriza migrarea unor substanțe din plastic în apă. Iar simplul fapt că pui apoi sticla la frigider nu „șterge” ceea ce s-a întâmplat deja.

În zilele toride, habitaclul unei mașini parcate în soare se transformă rapid într-un spațiu cu temperaturi mult mai ridicate decât cele de afară. Pentru o sticlă de apă din plastic lăsată în aceste condiții, căldura poate accelera procesele prin care anumite substanțe din materialul recipientului ajung în apă.

Căldura și soarele, combinația care schimbă situația

Majoritatea sticlelor de apă sunt fabricate din PET, un tip de plastic utilizat pe scară largă. La temperaturi ridicate, anumite componente ale materialului devin mai mobile, ceea ce poate favoriza migrarea lor în apă. Cantitatea de PET care ajunge efectiv în apă este, în condiții normale, neglijabilă, însă atenția cercetătorilor se îndreaptă și către substanțe folosite în procesul de fabricare.

Printre acestea se numără antimoniul, utilizat ca element catalizator în producerea PET. Studiile citate în analiza-sursă arată că temperatura și durata expunerii sunt esențiale. În anumite condiții extreme, nivelurile de antimoniu pot crește semnificativ, însă aceste rezultate nu înseamnă că orice sticlă uitată câteva ore în mașină devine automat periculoasă.

Și lumina directă a soarelui poate amplifica fenomenul. Radiația poate favoriza degradarea PET și poate contribui la migrarea unor substanțe sau la formarea unor compuși noi. În urma degradării plasticului pot apărea și microplastice sau nanoplastice, deși riscurile pentru sănătate asociate acestor particule nu sunt încă pe deplin stabilite.

Nu înseamnă că apa devine „otravă” după câteva ore

Un aspect important este că nu există un interval universal după care apa dintr-o sticlă lăsată în mașină devine toxică. Riscul depinde de temperatură, durata expunerii, tipul materialului, condițiile de depozitare și cantitatea de lumină la care este expus recipientul.

Mai mult, gustul sau mirosul apei nu sunt indicatori suficienți. Unele dintre substanțele despre care se discută nu pot fi detectate prin simțuri.

Dacă ai băut deja din sticlă, apare o altă problemă

În cazul unei sticle desfăcute, problema nu mai este doar plasticul. Atunci când bei direct din recipient, bacteriile din cavitatea bucală ajung în apă, iar temperaturile ridicate pot crea condiții favorabile multiplicării microorganismelor.

Un studiu citat în materialul-sursă a analizat apa din astfel de sticle păstrate la 37°C timp de 48 de ore. După consumul direct din recipient, numărul coloniilor bacteriene a crescut de peste 40.000 de ori. Asta nu înseamnă însă că toate bacteriile respective erau periculoase sau că apa conținea automat agenți patogeni.

Frigiderul nu poate da timpul înapoi

Ai uitat sticla în mașină și ai pus-o apoi la rece? Răcirea nu anulează migrarea substanțelor care s-a produs deja. Procesul este considerat ireversibil prin simpla introducere a recipientului în frigider.

Nici fierberea nu reprezintă o soluție pentru substanțele migrate din PET. În anumite situații, evaporarea unei părți din apă poate duce chiar la creșterea concentrației unor substanțe. Congelarea, la rândul ei, nu „curăță” apa de acestea.

Regula simplă pentru zilele toride

Nu există o formulă de tipul „după X ore apa devine toxică”. Totuși, cea mai prudentă alegere este să nu păstrezi sticlele de plastic în mașină, mai ales în bătaia directă a soarelui. Iar o sticlă deja deschisă, care a stat mult timp într-un automobil încins, este cu atât mai bine să fie evitată.

Pentru drumurile lungi, apa poate fi transportată într-un recipient reutilizabil, păstrat la umbră și ferit de căldură. Important este însă ca informația să nu fie transformată într-o alarmă disproporționată: o sticlă uitată accidental câteva ore în mașină nu este echivalentul unei intoxicații. Temperaturile extreme, expunerea prelungită la soare și timpul îndelungat de depozitare sunt factorii care justifică prudența.

sursa: Mediafax

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal