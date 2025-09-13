Cărți funciare gratuite pentru români: Peste 9 milioane de imobile deja înregistrate și lucrări în desfășurare în mii de localități

Românii pot obține acum gratuit extrase de carte funciară, iar procesul de cadastrare a proprietăților din toată țara merge înainte într-un ritm susținut. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a ajuns deja la peste 9 milioane de imobile înregistrate, prin programele de înregistrare sistematică.

În prezent, se lucrează pe o suprafață uriașă – aproximativ 5,4 milioane de hectare, în aproape 2.800 de localități. Numai în 2025 au fost finalizate cadastrările în peste 50 de unități administrativ-teritoriale, însumând peste 800.000 de hectare. În total, 349 de localități sunt deja cadastrate integral, ceea ce înseamnă peste 7 milioane de hectare puse la punct din punct de vedere juridic.

O mare parte din aceste lucrări sunt finanțate din fonduri europene, prin programe dedicate digitalizării și creșterii gradului de acoperire a sistemului de cadastru. Din cele aproape 350 de localități cadastrate complet, 218 au beneficiat de finanțare europeană, ceea ce a făcut posibilă înregistrarea a peste 2,5 milioane de imobile. În paralel, alte 458 de comune au lucrări de cadastru în desfășurare, iar în peste 400 dintre ele finanțarea vine tot din fonduri europene.

Obiectivul final al Programului Național de Cadastru și Carte Funciară este ca toate imobilele din România să fie înregistrate gratuit în sistemul integrat. Proiectele în derulare vizează în special zonele rurale, unde se lucrează la cadastrarea a peste 5,7 milioane de hectare, cu o investiție totală de peste 300 de milioane de euro.

În ceea ce privește accesul cetățenilor la informații, începând din 2025, românii pot cere gratuit extrase de carte funciară. Acestea pot fi obținute prin platforma online MyEterra, cu autentificare prin ROeID sau semnătură electronică, ori direct la ghișeu, cu actul de identitate. Procesarea durează, în general, 2–3 zile lucrătoare. Până recent, aceste documente costau între 20 și 25 de lei, însă acum sunt puse la dispoziție fără taxe, pentru a facilita accesul oamenilor la datele despre proprietățile lor.

