Carmen Spătăcean câștigă definitiv procesul cu Instituția Prefectului. Curtea de Apel Alba Iulia a suspendat, definitiv, efectele ordinului prefectului de Alba prin care s-a dispus încetarea mandatului de consilier local

Carmen Spătăcean, consilier local în municipiul Blaj, a câștigat definitiv procesul cu Instituția Prefectului în ceea ce privește suspendarea ordinului prin care s-a dispus încetarea mandatului înainte de termen. Curtea de Apel Alba Iulia a respins luni, 8 decembrie 2025, ca nefondat recursul declarat de instituție față de hotărârea Tribunalului Alba.

Prin urmare, Spătăcean rămâne consilier local până la judecarea pe fond a cauzei. Instanța s stabilit pentru 23 martie 2025 termenul la care se va judeca procesul prin care Carmen Spătăcean a solicitat anularea ordinului emis de prefectul Nicolae Alba, în 11 iunie 2025.

Prefectul a emis ordinul de încetare a mandatului pe baza unei adrese primite de la organizația USR Alba, care a comunicat faptul că Spătăcean a fost exclusă din partid. Aceasta susține, însă, că decizia USR prin care s-a dispus excluderea sa nu era definitivă, termenul de contestare al acesteia nefiind încă împlinit, la momentul emiterii ordinului. De asemenea, a comunicat Instituției Prefectului că intenţionează să îşi exercite dreptul de a o contesta în termenul stabilit prin statutul partidului, ceea ce s-a și întâmplat.

„La o verificare sumară a probelor, specifică procedurii prevăzute de art. 14 din Legea nr. 554/2004, instanţa observă că asupra Ordinului Prefectului nr. 138/11.06.2025 planează o suspiciune de nelegalitate, din perspectiva momentului emiterii acestui act şi a datei de la care produce efecte.

Susţinerile pârâtului în sensul că respingerea definitivă a contestaţiei promovate de reclamantă împotriva Deciziei de excludere din partid ar confirma aparenţa de legalitate a actului nu pot fi reţinute. Legea reglementează expres două momente distincte la care încetează de drept mandatul de consilier local, stabilite după cum actul de excludere din partid a fost sau nu contestat.

Aşadar, faptul că soluţia din contestaţie păstrează sancţiunea excluderii din partid nu este în măsură să înlăture eventualul viciu de nelegalitate care vizează tocmai momentul de la care operează încetarea de drept a mandatului”, a susținut judecătorul de la Tribunalul Alba, care a emis hotărârea ce a fost menținută la Curtea de Apel.

Judecătorul a constatat, astfel, că „apare îndeplinită condiţia cazului bine justificat” pentru a se dispune suspendarea executării ordinului emis de prefect, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anularea actului administrativ.

