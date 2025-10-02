Rămâi conectat

Ştirea zilei

Carmen de la Sălciua împlinește astăzi 37 de ani: „Nu-i mai număr, mă bucur de ei și mulțumesc lui Dumnezeu”. Mesajul transmis fanilor

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 2 ore

în

De

ASTĂZI, Carmen de la Sălciua împlinește 37 de ani: „Nu-i mai număr, mă bucur de ei și mulțumesc lui Dumnezeu”

Astăzi este o zi specială pentru Carmen de la Sălciua, artista care a cucerit publicul cu vocea ei inconfundabilă și piesele de suflet. Îndrăgita cântăreață împlinește 37 de ani și a ales să își împărtășească bucuria cu fanii printr-un mesaj emoționant.

Citește și: Carmen de la Sălciua investește în Alba Iulia: “Afacerea e pe numele iubitului. Am insistat să fie la standarde ridicate”

„Astăzi împlinesc 37 de ani! Nu-i mai număr, mă bucur de ei și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările din viața mea! Mi-a dăruit mai mult decât visam. Vă mulțumesc și vouă pentru mesaje! Vă iubesc și apreciez din inimă fiecare gând bun!”, a scris Carmen pe rețelele de socializare, unde mii de admiratori i-au transmis felicitări și urări de bine.

Ziua de naștere nu o găsește acasă, ci pe drumuri, pentru că artista și-a început aniversarea chiar pe Aeroportul din Sibiu, de unde a plecat spre Germania. Acolo, Carmen va urca pe scenă în fața fanilor săi, transformând ziua de sărbătoare într-o întâlnire specială cu muzica și cu publicul.

Citește și: VIDEO: Carmen de la Sălciua, cel mai frumos imn închinat Maicii Domnului, în Postul Paștelui: Prima priceasnă interpretată de cunoscuta cântăreață 

Carmen de la Sălciua, pe numele ei real Carmen Maria Rădulescu, este una dintre cele mai apreciate interprete de muzică de petrecere și populară din România.

Originară din comuna Sălciua, județul Alba, și-a câștigat popularitatea prin vocea sa puternică și piesele devenite rapid hituri în mediul online. De-a lungul carierei, a lansat numeroase melodii cu milioane de vizualizări pe YouTube, fiind considerată una dintre artistele de top din muzica de petrecere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

CAZ ȘOCANT în Alba | Adolescent de 14 ani, în AREST PREVENTIV: Ar fi violat o fetiță de 4 ani în Cetatea Alba Carolina

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 minute

în

2 octombrie 2025

De

Adolescent de 14 ani, în AREST PREVENTIV: Ar fi violat o fetiță de 4 ani în Cetatea Alba Carolina Tribunalul Alba a admis, miercuri, 1 octombrie 2025, propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba de arestare preventivă a unui adolescent, cercetat pentru comiterea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.  Citește și: CAZ ȘOCANT | […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Reacția primarului din Alba Iulia după ce STP a anunțat că reduce programul de transport: ,,Un abuz grosolan”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 30 de minute

în

2 octombrie 2025

De

Reacția lui Gabriel Pleșa după ce STP a anunțat că reduce programul de transport: ,,Un abuz grosolan” Gabriel Pleșa, primarul din Alba Iulia, a oferit o primă reacție, pentru Ziarul Unirea, după ce STP a anunțat, printr-un comunicat de presă, că reduce programul de transport. Ieri, 1 octombrie, Societatea de Transport Public din Alba Iulia […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Accident MORTAL pe DN 13: Un bărbat de 65 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre un camion, o dubă și un autoturism

Ioana Oprean

Publicat

acum 43 de minute

în

2 octombrie 2025

De

Accident MORTAL pe DN 13: Un bărbat de 65 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre un camion, o dubă și un autoturism Un accident rutier a avut loc în această dimineață pe DN 13, între localitățile Brașov și Feldioara. O persoană a decedat în urma impactului dintre trei autovehicule. În accident au fost […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 30 de minute

2-4 octombrie 2025 | Iarna din octombrie: Vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 de metri. COD PORTOCALIU în Alba până vineri seară

Iarna din octombrie: Vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de...
Actualitateacum 54 de minute

VIDEO | Circulația rutieră ÎNCHISĂ pe DN 67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza ninsorilor și viscolului. Deszăpezire în forță pe Transfăgărășan

Circulația rutieră ÎNCHISĂ pe DN 67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza ninsorilor și viscolului. Deszăpezire în forță...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 13 minute

CAZ ȘOCANT în Alba | Adolescent de 14 ani, în AREST PREVENTIV: Ar fi violat o fetiță de 4 ani în Cetatea Alba Carolina

Adolescent de 14 ani, în AREST PREVENTIV: Ar fi violat o fetiță de 4 ani în Cetatea Alba Carolina Tribunalul...
Ştirea zileiacum 30 de minute

Reacția primarului din Alba Iulia după ce STP a anunțat că reduce programul de transport: ,,Un abuz grosolan”

Reacția lui Gabriel Pleșa după ce STP a anunțat că reduce programul de transport: ,,Un abuz grosolan” Gabriel Pleșa, primarul...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Peste 15 saci cu moloz cu moloz rezultat din demolarea unor teracote și ambalaje PET, „abandonate” în zona din spatele depoului CFR din Teiuș: APEL pentru depistarea făptașilor

Peste 15 saci cu moloz cu moloz rezultat din demolarea unor teracote și ambalaje PET, „abandonate” în zona din spatele...
Curier Județeanacum 16 ore

ADMITERE pompieri 2025: 300 de locuri scoase la concurs la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești. TERMENUL limită

ADMITERE pompieri 2025: 300 de locuri scoase la concurs la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești....

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 15 ore

Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor

Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...
Politică Administrațieacum 20 de ore

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Municipiul Aiud, cu sediul în Aiud, str. Cuza Vodă,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou din lume: „Condeiul portăreţ fără sfârşit”

FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou...
Opinii - Comentariiacum o zi

Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine

Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine Luna Octombrie sau Brumărel, este o lună plină...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea