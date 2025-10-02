Carmen de la Sălciua împlinește astăzi 37 de ani: „Nu-i mai număr, mă bucur de ei și mulțumesc lui Dumnezeu”. Mesajul transmis fanilor

ASTĂZI, Carmen de la Sălciua împlinește 37 de ani: „Nu-i mai număr, mă bucur de ei și mulțumesc lui Dumnezeu”

Astăzi este o zi specială pentru Carmen de la Sălciua, artista care a cucerit publicul cu vocea ei inconfundabilă și piesele de suflet. Îndrăgita cântăreață împlinește 37 de ani și a ales să își împărtășească bucuria cu fanii printr-un mesaj emoționant.

„Astăzi împlinesc 37 de ani! Nu-i mai număr, mă bucur de ei și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările din viața mea! Mi-a dăruit mai mult decât visam. Vă mulțumesc și vouă pentru mesaje! Vă iubesc și apreciez din inimă fiecare gând bun!”, a scris Carmen pe rețelele de socializare, unde mii de admiratori i-au transmis felicitări și urări de bine.

Ziua de naștere nu o găsește acasă, ci pe drumuri, pentru că artista și-a început aniversarea chiar pe Aeroportul din Sibiu, de unde a plecat spre Germania. Acolo, Carmen va urca pe scenă în fața fanilor săi, transformând ziua de sărbătoare într-o întâlnire specială cu muzica și cu publicul.

Carmen de la Sălciua, pe numele ei real Carmen Maria Rădulescu, este una dintre cele mai apreciate interprete de muzică de petrecere și populară din România.

Originară din comuna Sălciua, județul Alba, și-a câștigat popularitatea prin vocea sa puternică și piesele devenite rapid hituri în mediul online. De-a lungul carierei, a lansat numeroase melodii cu milioane de vizualizări pe YouTube, fiind considerată una dintre artistele de top din muzica de petrecere.

