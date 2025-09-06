Carieră în armată 2025: Înscrieri la cursurile de formare a subofițerilor. Centrul Militar Județean Alba anunță termenele limită
Înscrieri la cursurile de formare a subofițerilor: Centrul Militar Județean Alba anunță termenele limită și specializările disponibile pentru candidați
Centrul Militar Județean Alba anunță că procesul de înscriere pentru cursurile de formare a subofițerilor este în plină desfășurare. Cei care își doresc o carieră militară sau să își continue parcursul profesional în armată au acum ocazia să se înscrie la mai multe școli de profil, fiecare cu propriul calendar de admitere. Perioada de înscriere diferă în funcție de specializarea vizată, iar termenele se întind din septembrie până la finalul lunii noiembrie.
Data limită de înscriere diferă în funcție de specializarea pentru care se optează, astfel:
– specializările din cadrul Școlii de Instruire pentru Logistică 19.09.2025
– specializările din cadrul Școlii de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informațiilor și Apărare Cibernetică 26.09.2025 – sesiunea II
– specializările din cadrul Școlii de instruire a forțelor pentru operații speciale 24.10.2025
– specializările din cadrul Școlii de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre 31.10.2025
– specializările din cadrul Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană 21.11.2025
Se pot înscrie doar candidații care provin din rândul SGP în activitate, cu excepția specializărilor din cadrul Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale unde se pot înscrie și civilii din cadrul şi din afara M.Ap.N.
CRITERII DE RECRUTARE:
Vârsta maximă: cel mult 45 de ani împliniți, la data acordării gradului şi numirii în funcție la finalizarea cursului de formare.
Studii: absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat.
Pentru mai multe informații și consiliere de specialitate adresați-vă personalului Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului militar județean Alba sau la numărul de telefon 0258812291.
