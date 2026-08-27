Care sunt cele mai frecvente greșeli în dosarele de pensie: Erori ce pot lăsa ani de muncă și bani nevalorificați
Care sunt cele mai frecvente greșeli în dosarele de pensie: Erori ce pot lăsa ani de muncă și bani nevalorificați
Acte lipsă, perioade de muncă neînregistrate, adeverințe întocmite greșit și date care nu corespund. Sunt câteva dintre problemele care pot transforma dosarul de pensionare într-un adevărat labirint birocratic. Iar o eroare aparent banală poate însemna că anumite perioade sau venituri nu ajung să fie luate în calcul.
Pensionarea nu înseamnă doar depunerea unei cereri și a câtorva documente. Dosarul trebuie să permită casei teritoriale de pensii să verifice stagiul de cotizare, perioadele asimilate și, acolo unde este cazul, veniturile sau condițiile de muncă ce influențează dreptul la pensie.
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1. „Am lucrat acolo, deci sigur apare în sistem”
Este una dintre cele mai riscante presupuneri.
Pentru perioadele de după 1 aprilie 2001, datele privind stagiul de cotizare se regăsesc, în principiu, în baza de date a CNPP, pe baza declarațiilor nominale depuse de angajatori. Dacă aceste declarații lipsesc sau conțin erori, însă, situația trebuie verificată și, după caz, corectată prin documente justificative.
Așadar, vechimea din propria memorie sau dintr-un CV nu este suficientă. Important este ce poate fi dovedit și valorificat potrivit legii.
2. Confuzia dintre perioadele de dinainte și de după 1 aprilie 2001
Regulile privind documentele diferă în funcție de perioada lucrată.
Pentru vechimea realizată până la 1 aprilie 2001, dovada se face, în principal, prin carnetul de muncă. În lipsa acestuia, legislația prevede posibilitatea folosirii unor alte documente, inclusiv adeverințe eliberate în condițiile legii de angajatori sau deținători legali ai arhivelor.
Una dintre greșelile frecvente este, prin urmare, să fie tratate toate perioadele de muncă drept identice din punct de vedere documentar.
3. Adeverințe „bune la prima vedere”, dar neconforme
O adeverință nu este automat valorificabilă doar pentru că poartă antetul unei firme.
Documentele trebuie să conțină elementele cerute de legislație și să poată dovedi perioada, veniturile ori condițiile de muncă invocate. Normele prevăd, de exemplu, elemente obligatorii pentru actele care dovedesc vechimea, iar pentru anumite situații există cerințe specifice privind forma și conținutul documentelor.
În cazul unor documente privind grupa de muncă, chiar modelele oficiale atrag atenția asupra responsabilității angajatorului pentru corectitudinea și verificabilitatea actelor.
4. Sporuri și venituri care rămân „în afara dosarului”
Un alt punct sensibil îl reprezintă veniturile care pot influența cuantumul pensiei, dar pentru care documentele necesare nu ajung la dosar.
CNPP precizează că pensia poate fi recalculată prin valorificarea unor venituri sau stagii care nu au fost luate în calcul inițial, dacă sunt prezentate documentele corespunzătoare. Pentru recalculare pot fi relevante, între altele, adeverințe privind stagiul, venitul total lunar realizat, sporurile sau încadrarea în anumite condiții de muncă.
Cu alte cuvinte, un dosar incomplet nu este întotdeauna o problemă definitivă, dar poate amâna momentul în care anumite drepturi sunt valorificate.
5. Date personale care nu coincid
Nume, prenume, CNP sau alte date de identificare greșite în evidențele de asigurare pot genera neconcordanțe.
Normele permit, în anumite situații, prezentarea unor documente doveditoare pentru corectarea erorilor din declarațiile nominale.
De aceea, verificarea carierei de asigurat înainte de pensionare poate scoate la iveală probleme care altfel apar abia în momentul soluționării dosarului.
6. Lipsa documentelor pentru perioadele „problematice”
Când fostul angajator nu mai există, recuperarea actelor poate deveni mai complicată. Legislația permite, în condițiile prevăzute de norme, folosirea unor documente eliberate de deținătorii legali ai arhivelor sau a altor dovezi prevăzute de lege.
Greșeala este să se presupună că dispariția angajatorului înseamnă automat și dispariția posibilității de a dovedi vechimea.
7. „Dacă am primit decizia, nu mai pot aduce acte”
Nici această idee nu este corectă.
CNPP arată că pensia pentru limită de vârstă poate fi recalculată, la cerere, inclusiv prin adăugarea unor stagii sau venituri nevalorificate și prin depunerea unor documente suplimentare care influențează cuantumul pensiei.
Există însă o diferență importantă între a avea dreptul la recalculare și momentul de la care sunt acordate drepturile rezultate în urma recalculării. În cazul documentelor depuse ulterior, CNPP precizează că noile drepturi se acordă, în principiu, începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.
8. Dosarul este verificat abia în ziua pensionării
Poate fi una dintre cele mai costisitoare abordări.
O verificare din timp a perioadelor de cotizare și a documentelor disponibile permite identificarea unor lipsuri înainte ca acestea să devină o problemă în procedura de pensionare. CNPP permite inclusiv solicitarea unei adeverințe privind stagiul realizat după 1 aprilie 2001, iar persoanele cu cont electronic pot consulta aceste informații în contul personal.
Ce trebuie verificat cu atenție înainte de depunerea dosarului
*perioadele de muncă și eventualele „goluri” din evidențe;
*datele personale înscrise în documente;
*carnetul de muncă și actele care dovedesc vechimea;
*perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001;
*declarațiile și evidențele pentru perioadele ulterioare;
*documentele privind sporurile și veniturile care trebuie valorificate;
*actele referitoare la condițiile speciale/deosebite sau grupele de muncă, atunci când sunt aplicabile;
*existența și conformitatea adeverințelor eliberate de foștii angajatori ori deținătorii arhivelor.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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