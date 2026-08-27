29-30 august 2026 | Cupa României la fotbal, faza județeană din Alba, prima etapă: Ce meciuri sunt programate

Cupa României la fotbal, faza județeană din Alba, prima etapă: Ce meciuri sunt programate

Conform Asociației Județene de Fotbal Alba, în prima etapă a Cupei României la fotbal, faza județeană, au fost înscrise zece dintre echipele de Liga 4, cu excepția formației ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2.

Conform ROAF, în situația cluburilor cu mai multe echipe, în cadrul Cupei României, poate participa doar cu echipa de categorie superioară a clubului.

Formațiile din Liga 5 vor lua startul în Cupa Județeană, fără continuitate la nivel național. În Cupa României sunt înscrise grupările din SuperLiga AJF și Liga 4.

În etapa a II-a se califică cele cinci câștigătoare din etapa I plus celelalte șapte echipe din Liga 4. În optimile de finală (2027), se vor califica cele șase câștigătoare din etapa a II-a ,plus cele zece echipe din SuperLiga Alba.

Programul primei etape este următorul:

*sâmbătă, 29 august 2026, ora 18.00: Hidro Mecanica Șugag – Dacic Blandiana, Rapid CFR Teiuș – Voința Beldiu (la Coșlariu), Voința Stremț – Arieșul Apuseni Baia de Arieș;

*duminică, 30 august 2026, ora 12.00: Inter Ciugud – Limbenii Limba; ora 18.00: Târnavele Tiur – Recolta Crăciunel (pe „CIL Veza”).

foto – Viitorul Sântimbru, câștigătoarea SuporLigii Alba, a Cupei României – faza județeană și a Supercupei AJF Alba (arhivă; cu rol ilustrativ)

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