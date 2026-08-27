Care vor fi reprezentanții Consiliului Local Alba Iulia în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiu? Decizia, în 31 august 2026

Un proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia, pentru anul școlar 2026-2027 se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Alba Iulia de luni, 31 august 2026.

Practic în acea reuniune a aleșilor locali vor fi desemnați reprezentanții respectivi.

Concret urmează să fie desemnați reprezentanți ai Consiliului Local Alba Iulia în Consiliile de Administrație ale umătoarelot unități de învățământ:

*Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia – 2 reprezentanți

*Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia – 1 reprezentant

*Liceul Tehnologic „Alexandru Domşa” Alba Iulia – 2 reprezentanți

*Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia – 2 reprezentanți

*Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia – 2 reprezentanți

*Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – 2 reprezentanți

*Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia – 2 reprezentanți

*Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia – 2 reprezentanți

*Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia – 1 reprezentant

*Școala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia – 2 reprezentanți

*Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia – 2 reprezentanți

*Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia – 2 reprezentanți

*Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia – 2 reprezentanți

*Grădiniţa cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 Alba Iulia – 1 reprezentant

*Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” Alba Iulia – 2 reprezentanți

*Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia – 2 reprezentanți

*Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 Alba Iulia – 1 reprezentant

*Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 Alba Iulia – 1 reprezentant

*Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunata” Alba Iulia – 1 reprezentant

*Școala Gimnazială „1 Decembrie 1918” Alba Iulia – 1 reprezentant

*Grădinița cu Program Normal „Emanuel” Alba Iulia – 1 reprezentant

*Grădinița cu Program Normal „Licurici” Alba Iulia – 1 reprezentant

*Creșa Municipiului Alba Iulia – 1 reprezentant

*Palatul Copiilor Alba Iulia – 1 reprezentant

Conform prevederilor art. 128 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 198/2023 – Legea învățământului preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare:

„Unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, cu excepția celor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și de directori adjuncți, unde este cazul. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu:

…

d) autoritățile administrației publice locale;”

Potrivit prevederilor art. 128 alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 198/2023 – Legea învățământului preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare:

„În unitățile de învățământ de stat, consiliul de administrație este organul deliberativ de conducere al unității de învățământ și este constituit din 7, 9 sau 11 membri, astfel:

a) în cazul în care consiliul de administrație este format din 7 membri, aceștia sunt: directorul, 2 cadre didactice, 2 reprezentanți ai părinților, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Prevederile se aplică în mod corespunzător unităților de învățământ cu efective mai mici de 300 de beneficiari primari. Cvorumul de ședință este constituit în prezența a cel puțin 4 membri;

b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, aceștia sunt: directorul, 3 cadre didactice, dintre care un reprezentant poate fi un reprezentant al personalului didactic auxiliar, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local, 2 reprezentanți ai părinților. Prevederile se aplică în mod corespunzător unităților de învățământ cu efective între 301 și 400 de beneficiari primari. Cvorumul de ședință este constituit în prezența a cel puțin 5 membri;

c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 11 membri, aceștia sunt: directorul, 4 cadre didactice, dintre care un reprezentant poate fi un reprezentant al personalului didactic auxiliar, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local, 3 reprezentanți ai părinților. Prevederile se aplică în mod corespunzător unităților de învățământ cu efective de peste 400 de beneficiari primari. Cvorumul de ședință este constituit în prezența a cel puțin 6 membri”.

foto – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

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