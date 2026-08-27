Care vor fi reprezentanții Consiliului Local Alba Iulia în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiu? Decizia, în 31 august 2026
Care vor fi reprezentanții Consiliului Local Alba Iulia în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiu? Decizia, în 31 august 2026
Un proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia, pentru anul școlar 2026-2027 se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Alba Iulia de luni, 31 august 2026.
Practic în acea reuniune a aleșilor locali vor fi desemnați reprezentanții respectivi.
Concret urmează să fie desemnați reprezentanți ai Consiliului Local Alba Iulia în Consiliile de Administrație ale umătoarelot unități de învățământ:
*Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia – 2 reprezentanți
*Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia – 1 reprezentant
*Liceul Tehnologic „Alexandru Domşa” Alba Iulia – 2 reprezentanți
*Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia – 2 reprezentanți
*Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia – 2 reprezentanți
*Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – 2 reprezentanți
*Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia – 2 reprezentanți
*Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia – 2 reprezentanți
*Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia – 1 reprezentant
*Școala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia – 2 reprezentanți
*Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia – 2 reprezentanți
*Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia – 2 reprezentanți
*Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia – 2 reprezentanți
*Grădiniţa cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 Alba Iulia – 1 reprezentant
*Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” Alba Iulia – 2 reprezentanți
*Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia – 2 reprezentanți
*Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 Alba Iulia – 1 reprezentant
*Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 Alba Iulia – 1 reprezentant
*Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunata” Alba Iulia – 1 reprezentant
*Școala Gimnazială „1 Decembrie 1918” Alba Iulia – 1 reprezentant
*Grădinița cu Program Normal „Emanuel” Alba Iulia – 1 reprezentant
*Grădinița cu Program Normal „Licurici” Alba Iulia – 1 reprezentant
*Creșa Municipiului Alba Iulia – 1 reprezentant
*Palatul Copiilor Alba Iulia – 1 reprezentant
Conform prevederilor art. 128 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 198/2023 – Legea învățământului preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare:
„Unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, cu excepția celor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și de directori adjuncți, unde este cazul. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu:
…
d) autoritățile administrației publice locale;”
Potrivit prevederilor art. 128 alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 198/2023 – Legea învățământului preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare:
„În unitățile de învățământ de stat, consiliul de administrație este organul deliberativ de conducere al unității de învățământ și este constituit din 7, 9 sau 11 membri, astfel:
a) în cazul în care consiliul de administrație este format din 7 membri, aceștia sunt: directorul, 2 cadre didactice, 2 reprezentanți ai părinților, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Prevederile se aplică în mod corespunzător unităților de învățământ cu efective mai mici de 300 de beneficiari primari. Cvorumul de ședință este constituit în prezența a cel puțin 4 membri;
b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, aceștia sunt: directorul, 3 cadre didactice, dintre care un reprezentant poate fi un reprezentant al personalului didactic auxiliar, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local, 2 reprezentanți ai părinților. Prevederile se aplică în mod corespunzător unităților de învățământ cu efective între 301 și 400 de beneficiari primari. Cvorumul de ședință este constituit în prezența a cel puțin 5 membri;
c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 11 membri, aceștia sunt: directorul, 4 cadre didactice, dintre care un reprezentant poate fi un reprezentant al personalului didactic auxiliar, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local, 3 reprezentanți ai părinților. Prevederile se aplică în mod corespunzător unităților de învățământ cu efective de peste 400 de beneficiari primari. Cvorumul de ședință este constituit în prezența a cel puțin 6 membri”.
foto – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | SC Apa CTTA SA: Îmbunătățirea alimentării cu apă a comunelor Ciugud, Berghin și Ohaba. „O lucrare importantă, care răspunde nevoilor reale ale comunității”
SC Apa CTTA SA: Îmbunătățirea alimentării cu apă a comunelor Ciugud, Berghin și Ohaba. „O lucrare importantă, care răspunde nevoilor reale ale comunității” În ultimii ani, în județul Alba, perioada verii a fost caracterizată în general de zile caniculare și secetă prelungită, lipsa precipitațiilor ducând la creșterea consumului de apă potabilă, care a fost folosită […]
Foto | Amenzi de 22.000 de lei și zeci de sancțiuni pentru abandonarea necorespunzătoare a deșeurilor la Cugir. Poliția Locală anunță că va intensifica acțiunile de monitorizare
Amenzi de 22.000 de lei și zeci de sancțiuni pentru abandonarea necorespunzătoare a deșeurilor la Cugir. Poliția Locală anunță că va intensifica acțiunile de monitorizare Poliția Locală Cugir anunță, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, miercuri, 26 august 2026, că va intensifica monitorizarea și sancționarea persoanelor care abandonează deșeuri pe domeniul public, inclusiv […]
Accident în Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz pe strada George Coșbuc
Accident în Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz pe strada George Coșbuc Accident rutier în seara zilei de miercuri, 26 august 2026, în Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în municipiul Alba […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
27-28 august 2026 | Cod Galben de vreme severă în Alba și alte județe: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și chiar grindină
Cod Galben de vreme severă în Alba și alte județe: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și chiar grindină Județul Alba,...
Un bărbat a înjurat polițiștii locali pe TikTok: Oamenii legii l-au vizitat acasă și i-au lăsat ,,cadou” o amendă de 1.000 de lei
Un bărbat a înjurat polițiștii locali pe TikTok: Polițiștii locali l-au vizitat acasă și i-au lăsat ,,cadou” o amendă de...
Știrea Zilei
Telenovela AIDA-TL – Primăria Alba Iulia, departe de a se fi sfârșit: În ce condiții UAT-urile din asociație vor prelua autobuzele și microbuzele electrice, stațiile de încărcare și automatele de bilete
Telenovela AIDA-TL – Primăria Alba Iulia, departe de a se fi sfârșit: În ce condiții UAT-urile din asociație vor prelua...
Un bărbat din Vidra s-a trezit dator la bancă cu 20.000 de lei! Familia acuză o fraudă: „Tata este invalid, nici măcar nu se poate deplasa, nu a semnat nimic”. Poliția Alba a deschis dosar penal
Un bărbat din Vidra s-a trezit dator la bancă cu 20.000 de lei! Familia acuză o fraudă: „Tata este invalid,...
Curier Județean
Foto | SC Apa CTTA SA: Îmbunătățirea alimentării cu apă a comunelor Ciugud, Berghin și Ohaba. „O lucrare importantă, care răspunde nevoilor reale ale comunității”
SC Apa CTTA SA: Îmbunătățirea alimentării cu apă a comunelor Ciugud, Berghin și Ohaba. „O lucrare importantă, care răspunde nevoilor...
Foto | Amenzi de 22.000 de lei și zeci de sancțiuni pentru abandonarea necorespunzătoare a deșeurilor la Cugir. Poliția Locală anunță că va intensifica acțiunile de monitorizare
Amenzi de 22.000 de lei și zeci de sancțiuni pentru abandonarea necorespunzătoare a deșeurilor la Cugir. Poliția Locală anunță că...
Politică Administrație
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de de muncitor calificat IV, în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri, spații agrement și de joacă din cadrul Serviciului Tehnic. Calendar și condiții de participare
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de de...
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani Primăria Alba Iulia a pus, vineri, 21...
Opinii Comentarii
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...