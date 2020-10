Care este tratamentul în cazul formelor ușoare de COVID-19

Pe fondul cresterii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus si a suprasolicitarii spitalelor, specialistii au propus modificarea legii astfel incat pacientii cu forme usoare sau asimptomaticii sa nu mai fie nevoiti sa mearga la spital pentru evaluarea starii de sanatate.

Unul dintre promotorii acestei idei este medicul Virgil Musta. Acesta a declarat ca a propus Comisiei Stiintifice din cadrul Ministerului Sanatatii modificare legislatiei astfel incat pacientii cu COVID care au forme usoare sau sunt asimptomatici sa fie evaluati la domiciliu, de medicii de familie, pe baza unor criterii stabilite deja.

„Urmeaza sa vedem in ce forma va fi hotarata aceasta modificare. Eu sunt pregatit sa ofer aceasta consiliere platformelor medicale care sunt in legatura cu medicii de familie. Cel putin la nivelul judetului Timis sunt convins ca exista deschidere (n.r. din partea medicilor de familie). Recomandarea principala este ca zilnic sa se tina legatura cu medicul de familie. Ca recomandari generale sunt: intarirea organismului cu vitamine, o alimentatie buna si respectarea izolarii. Este foarte importanta si chiar obligatorie aceasta izolare”, a explicat doctorul Musta.

Medicul timisorean a subliniat ca este foarte important ca persoanele infectate cu COVID-19 sa isi pastreze optimismul, teama de boala putand duce la o agravare a starii de sanatate.

„Am observat ca pacientii care sunt foarte fricosi, anxiosi sau depresivi au o evolutie mai severa a bolii. Eu recomand ca, chiar daca s-au infectat, sa aiba incredere in medicii de familie si in noi specialistii si sa nu fie stresati de boala pentru ca in marea majoritate pacientii evolueaza bine”, a subliniat doctorul Virgil Musta.

Medicul Virgil Musta a mai aratat si care ar fi simptomele care ar trebui sa il determine pe un pacient cu COVID-19 sa mearga de urgenta la spital. „Exista semne de severitate cum sunt o tusa intensa, reaparitia febrei, reactivarea unor simptome care devin intense si senzatia de lipsa de aer sau de sufocare. Acestea sunt simptomele ar trebui sa ne faca sa ajungem urgent la spital pentru a fi evaluati biologic si imagistic pentru ca specialistii sa stabileasca atitudinea fata de pacient in continuare”, a mai declarat Virgil Musta.

Seful Sectiei COVID-19 de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara a mai declarat ca este recomandabil ca fiecare familie sa aiba acasa un pulsoximetru (aparat de masurare a saturatiei oxigenului din sange). „Anticoagulantul este recomandat la formele usoare. La asimptomatici nu este cazul”, a mai explicat Musta, care a mai recomandat si vitmaine „zinc, seleniu, vitamine care imbunatatesc imunitatea organismului”.