Radu Georgescu, economist: „Românii sunt singura nație de pe planeta Pământ care se bucură că plătește mai multe taxe, ca statul să aibă bani să cheltuiască mai mult”
Radu Georgescu, economist: „Românii sunt singura nație de pe planeta Pământ care se bucură că plătește mai multe taxe, ca statul să aibă bani să cheltuiască mai mult”
„Românii sunt singura nație de pe planeta Pământ care se bucură că plătește mai multe taxe, ca statul să aibă bani să cheltuiască mai mult”, afirmă, marți, 1 septembrie 2026, într-o postare în mediul online, economistul Radu Georgescu.
„Ieri, Ministerul Finanțelor a publicat execuția bugetară pe luna iulie.
Ca de obicei, unii au aplaudat și au sărit într-un picior că a scăzut deficitul. Alții au înjurat, spunând că scăderea vine exclusiv din creșteri de taxe.
Cine are dreptate?
Pentru că probabil sunt maximum cinci oameni în România care au deschis execuția bugetară și au înțeles ce scrie acolo, îți explic eu.
De unde vine scăderea deficitului în 2026?
1. TVA: 18 miliarde de lei încasați în plus în 2026. Ura! Din buzunarul tău.
Probabil știi că, de la 1 august 2025, TVA a urcat la 21%.
Ce se știe mai puțin: pentru unele produse, saltul a fost de la 5% sau 9% direct la 21% — locuințe, panouri solare, pompe de căldură, suplimente alimentare etc.
Ura!
Statul ne-a luat mai mulți bani din portofel.
2. Contribuții sociale: 8 miliarde de lei încasați în plus în 2026. Ura! Din buzunarul tău.
De la 1 august 2025, au început să plătească CASS: mamele aflate în concediu de creștere a copilului, pensionarii cu pensii peste 3.000 de lei, șomerii, veteranii de război, soții și părinții fără venituri aflați în întreținere etc.
Ura!
Statul ne-a luat mai mulți bani din portofel.
3. Încasările din impozitul pe dividende: 3 miliarde de lei încasați în plus în 2026.
Impozitul pe dividende a crescut de la 10% la 16%.
Ura!
Statul ne-a luat mai mulți bani din portofel.
4. Cheltuielile de investiții (cheltuielile de capital) au scăzut în 2026 cu 5 miliarde de lei.
Ura!
Statul a tăiat din investițiile propuse în bugetul pe 2026: școli, spitale etc.
5. Dar stai puțin.
Acum vine partea super-haioasă.
Dacă aduni cele patru puncte, îți dau 34 de miliarde de lei încasați în plus din creșteri de taxe.
Păi reducerea deficitului a fost de 28 de miliarde de lei.
Unde este diferența de 6 miliarde?
Îți spun și asta.
Statul a crescut cheltuielile cu bunuri și servicii cu exact 6 miliarde de lei!
Deci statul nu a redus cheltuielile.
Le-a crescut.
Zero reforme pe cheltuieli.
Nu-i așa că e foarte tare?
Unii se bucură că plătesc mai multe taxe pentru ca statul să aibă bani să cheltuiască mai mult.
Românii sunt singura nație de pe planeta Pământ care se bucură că plătește mai multe taxe, ca statul să aibă bani să cheltuiască mai mult.
Probabil suntem unici și în galaxie”, spune economistul Radu Georgescu.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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