Sport

Video | Nicolae Stanciu, un nou gol decisiv, titlul de „omul meciului” și… calificare în semifinalele Cupei Chinei

Ioana Oprean

Publicat

acum 41 de minute

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Nicolae Stanciu, un nou gol decisiv, titlul de „omul meciului” și… calificare în semifinalele Cupei Chinei

Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu continuă să fie unul dintre cele mai importante nume din fotbalul românesc care evoluează în străinătate. La 33 de ani, mijlocașul lui Dalian Yingbo a fost din nou decisiv în China: a marcat golul victoriei în partida de pe teren propriu cu Shanghai Shenhua, 1-0, și și-a calificat echipa în semifinalele Cupei Chinei.

A obținut penalty-ul și tot el l-a executat

Partida cu Shanghai Shenhua părea să se îndrepte spre un scenariu complicat pentru Dalian. Gazdele au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 8, dar au rezistat, iar în repriza secundă Nicolae Stanciu a devenit omul decisiv.

Albaiulianul a obținut penalty după ce șutul său a fost blocat cu mâna în careu și tot el a executat lovitura de la 11 metri. În minutul 54, Nicolae Stanciu a trimis mingea în plasă de la punctul cu var și a declanșat sărbătoarea pe stadion. Dalian Yingbo a rezistat până la final și s-a impus cu 1-0.

La final, Nicolae Stanciu a primit trofeul de „omul meciului”, iar mesajul său a fost unul adresat direct suporterilor: a spus că este mândru de echipă și consideră victoria una „pentru fani”.

foto: arhivă

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