Inteligență Artificială pentru Automatizarea Proceselor, program de studii de masterat în pregătire la Universitatea din Alba Iulia

Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a aprobat recent demararea procedurilor necesare pentru inițierea programului de studii universitare de masterat Artificial Intelligence for Process Automation (Inteligență Artificială pentru Automatizarea Proceselor), domeniul de master Informatică, cu durata studiilor de 2 ani (120 ECTS), forma de învățământ cu frecvență, master profesional, limba de predare Limba Engleză și demararea procedurilor necesare pentru înregistrarea calificării în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

Decizia a fost luată în ședința din 21 august 2026 a Senatului universității albaiuliene.

A fost aprobată și componența Comisiei de întocmire a dosarului pentru programul de studii universitare de masterat „Artificial Intelligence for Process Automation” (AIPA), domeniul de master Informatică, după cum urmează:

*Președinte: conf. univ. dr. Rotar Corina

*Persoană de contact: conf. univ. dr. Rotar Corina

*Membri:

conf. univ. dr. Baciu Adriana

lect. univ. dr. Nagy-Onița Daniela Marcela

lect. univ. dr. Muntean Maria Viorela

*Secretar tehnic: Kiss Roxana

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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