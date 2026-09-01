Un antreprenor din Alba critică administrația locală pentru lipsa de implicare în organizarea unui eveniment a cărui primă ediție a fost apreciată: „Dacă nu este o sursă de aruncat bani publici, este tras pe linie moartă”
Un antreprenor din Alba critică administrația locală pentru lipsa de implicare în organizarea unui eveniment a cărui primă ediție a fost apreciată: „Dacă nu este o sursă de aruncat bani publici, este tras pe linie moartă”
Cosmin Matieș, antreprenor și proprietarul unui restaurant din Alba Iulia, a publicat un text, pe o rețea de socializare, în care vorbește despre motivele pentru care un eveniment pe care l-a organizat în municipiu ar urma să nu mai aibă loc în această toamnă.
Mai exact, este vorba despre Târgul de Antichități și Artizanat, ediția de toamnă, care ar urma să nu mai aibă loc și din cauza lipsei de implicare a administrației locale și amânările repetate care l-au făcut pe Cosmin Matieș să renunțe.
Textul integral publicat de Cosmin Matieș este următorul:
Orice lucru frumos nu durează prea mult. Se pare că, dacă un eveniment nu este o sursă de aruncat bani publici, devine neinteresant sau este tras pe linie moartă.
A rămas mai puțin de două săptămâni până la ceea ce trebuia să fie ediția de toamnă a Târgului de Antichități și Artizanat. Din păcate, până în acest moment: zero implicare din partea administrației locale. Am încercat în repetate rânduri să-i determin să începem pregătirea evenimentului, dar de fiecare dată s-au găsit motive pentru amânare și tergiversare.
Și spun asta în condițiile în care, după prima ediție, aproape toți cei din administrație m-au felicitat pentru reușită și mi-au sugerat să continuăm, pentru că evenimentul le-a plăcut. Le-am explicat foarte tranșant, că a doua ediție o mai organizez doar dacă există o implicare reală a serviciilor Primăriei.
Pentru că da… și la prima ediție suportul a fost în „regim bugetar”… în weekend nu lucrăm.
Așa că problemele și situațiile apărute a trebuit să le gestionez cam singur. Am mai spus-o și atunci: prima ediție am organizat-o fără să câștig nimic, tocmai pentru a demonstra că se pot face în Alba Iulia evenimente frumoase, atractive și cu bugete foarte mici. Evenimente care, dezvoltate corect, pot deveni în timp o sursă de venit directă și indirectă pentru oraș, prin atragerea turiștilor, susținerea comercianților, restaurantelor, hotelurilor și, implicit, a economiei locale.
Prima ediție a fost foarte apreciată atât de comercianți, cât și de vizitatori, tocmai pentru atmosfera boemă și amplasamentul unic al Târgului. Dar, probabil, când demonstrezi că se poate face un eveniment reușit fără să arunci cu bani publici, strici „karma” sistemului…
În ceea ce mă privește, este deja prea târziu pentru a mai putea organiza ceva la standardul pe care mi l-am propus. Din acest motiv, eu mă retrag din acest proiect . Îmi cer scuze comercianților, artizanilor și tuturor celor pe care i-am invitat să participe la ediția de toamnă și cărora le-am creat niște așteptări. Se pare că sistemul a învins.
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