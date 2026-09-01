VIDEO | Școală modernizată ca la oraș în comuna Ohaba. 40 de copii beneficiază de condiții de ultimă generație. Primarul Adrian Mihălțan: „Am crezut că se poate și la noi ca în alte părți”
Școală modernizată ca la oraș în comuna Ohaba. 40 de copii beneficiază de condiții de ultimă generație. Primarul Adrian Mihălțan: „Am crezut că se poate și la noi ca în alte părți”
Școala Gimnazială din Ohaba, care deservește elevii din comuna Ohaba, a fost recent modernizată, iar acum oferă condiții moderne de studiu, la standarde ridicate, precum cele dintr-un oraș mare.
În cadrul școlii se desfășoară procesul de învățământ pentru clasele pregătitoare – VIII, precum și pentru Grădinița cu Program Normal.
Primarul comunei Ohaba, Adrian Mihălțan, a explicat că administrația locală și-a dorit să le ofere copiilor condiții de învățământ moderne, „ca în alte părți”, motiv pentru care educația s-a numărat printre domeniile în care au fost făcute investiții.
„Este o locație unde am investit, unde am crezut că se poate și la noi ca în alte părți. Chiar dacă suntem o comună mică, vrem să facem lucruri bune și de trai pentru cei care vor veni aici și vor învăța, chiar dacă sunt puțin copii. Suntem o comună în care avem investiții în educație, infrastructură, modernizare, eficientizare”, a afirmat edilul.
Investiție de 1,4 milioane de lei
Cele două clădiri ale școlii, precum și curtea unității de învățământ, au fost modernizate printr-o investiție totală de aproximativ 1,4 milioane de lei. Lucrările la una dintre clădiri au fost realizate prin etapa a II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală, în timp ce cealaltă clădire a fost modernizată prin PNRR. Curtea școlii a fost amenajată cu fonduri de la bugetul local.
„Avem clădirea de sus modernizată pe etapa a II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală, cu toate echipamentele, cu dotările anului 2026, table interactive, bănci, totul este modernizat. Cealaltă clădire este finalizată pe PNRR, în valoare de 900.000 de lei, plus cofinanțarea din partea bugetului local de 400.000 de lei”, a explicat edilul.
În ceea ce privește curtea școlii, care a fost complet modernizată și amenajată, Adrian Mihălțan a precizat că lucrările au fost realizate cu fonduri de la bugetul local, investiția ridicându-se la suma de 560.000 de lei.
„O lucrare care a necesitat multe intervenții, discuții, dar până la urmă a ieșit un lucru foarte bun”, a mai spus edilul.
40 de copii cu tot cu grădiniță învață în comuna Ohaba
Primarul a continuat prin a spune că un număr de aproximativ 40 de copii, inclusiv cei de la grădiniță, continuă să învețe la Ohaba. Datorită lucrărilor precum cele de la canalizare, administrația locală speră ca în viitorul apropiat mai multe familii de tineri să se mute în comună:
„Sunt aproximativ 40 de copii cu tot cu grădiniță. Sperăm ca tinerii să mai vină. Acum, având în vedere că lucrăm la canalizarea pe raza localităților Ohaba și Secășel am văzut că vin tineri, vin din Sebeș, vin din străinătate, se interesează”, a mai povestit Adrian Mihălțan.
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