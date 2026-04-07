Care este PROGRAMUL magazinelor în Săptămâna Mare și de Paște 2026, în Alba: Când sunt deschise Kaufland, LIDL, Carrefour, Penny și mall-urile de sărbători

Marile supermarketuri vor funcționa după un program special de Paște 2026. Lidl, Kaufland, Penny și Carrefour au anunțat în ce zile vor fi închise.

Românii sunt sfătuiți să nu lase pe ultima sută de metri cumpărăturile pentru masa de Paște deoarece există riscul să nu mai găsească nimic deschis. Magazinele au anunțat că în perioada sărbătorilor Pascale vor funcționa după un program special.

Programul Lidl

În perioada sărbătorilor pascale, programul magazinelor Lidl din toată țara va fi următorul:

• De luni, 6 aprilie, până vineri, 10 aprilie 2026, magazinele Lidl vor fi deschise între orele 07:00 – 22:00;

• Sâmbătă, 11 aprilie 2026, programul va fi în intervalul 07:00 – 18:00;

• Duminică, 12 aprilie și luni, 13 aprilie 2026: toate magazinele Lidl din țară vor fi închise.

Începând cu ziua de marți, 14 aprilie 2026, toate magazinele Lidl vor reveni la programul normal de funcționare.

Program Kaufland

Rețeaua Kaufland România va funcționa după următorul program:

• În perioada 06 – 10 aprilie, magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00 și se închide la 21:30.

• Sâmbătă, 11 aprilie, majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00.

• În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie, toate magazinele Kaufland vor fi închise.

• În a doua zi de Paște, luni, 13 aprilie, magazinele vor avea program scurt, între orele 09:00 și 18:00.

Program Penny

Penny a anunțat programul magazinelor pentru perioada sărbătorilor Pascale. În perioada 6 – 19 aprilie, programul de funcționare al magazinelor PENNY este următorul:

6 – 10 aprilie 2026, magazinele vor fi deschise în intervalul 07:00 – 22:00

11 aprilie 2026, magazinele vor fi deschise în intervalul 07:00 –18:00

12 aprilie 2026, magazinele vor fi închise

13 aprilie 2026, magazinele vor fi deschise în intervalul 10:00 – 18:00

14 – 19 aprilie 2026, program normal

Program Profi

Și magazinele Profi vor avea program normal vineri, 10 aprilie. Sâmbătă, 11 aprilie, vor funcționa până la 18:00 sau 19:00. Duminică, 12 aprilie, vor fi închise, iar luni, 13 aprilie, vor avea program redus sau vor rămâne închise. Din 14 aprilie, programul reintră în normal.

Alba Mall

Alba Mall va avea funcționa de asemenea după un program ajustat zilelor de sărbătoare, după cum urmează:

11 aprilie 2026: închidere ora 16.00

12 aprilie 2026: ÎNCHIS

13 aprilie 2026: deschidere ora 14.00

Carolina Mall

11 aprilie 2026: închidere ora 18.00

12 aprilie 2026: ÎNCHIS

13 aprilie 2026: 10:00 – 22:00

Carrefour

11 aprilie 2026: 7:00 – 19:00

12 aprilie 2026: ÎNCHIS

13 aprilie 2026: 7:00 – 22:00

