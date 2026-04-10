Care este calendarul concursului de Titularizare 2026: Etape, probe, rezultate și repartizare
Concursul de Titularizare 2026 are un calendar clar și cu etape esențiale pe care trebuie să le urmezi fără greșeli dacă vrei să obții un post în învățământ.
Primele mișcări încep încă din luna aprilie, când lista posturilor disponibile este actualizată, iar profesorii își pot pregăti strategia pentru înscriere și alegerea catedrelor.
Primele etape: actualizarea posturilor și pretransferul
Pe 8 aprilie 2026 are loc reactualizarea listei posturilor didactice vacante sau rezervate. Este un moment important, pentru că de aici începe, practic, tot procesul.
În perioada 8–16 aprilie, profesorii pot depune cereri de pretransfer la inspectoratele școlare, în funcție de situația lor profesională.
Tot în această perioadă, unele cadre didactice au trecut deja prin modificări ale contractelor, de la perioadă determinată la viabilitatea postului, iar aceste schimbări influențează locurile rămase disponibile.
Înscrierea la concurs și verificarea dosarelor
Înscrierea candidaților la concurs are loc între 6 și 18 mai 2026 (sau până pe 11 mai, dacă procedura este exclusiv online).
După depunerea dosarelor, urmează etapa de verificare și avizare, care se desfășoară între 7 și 20 mai. În această perioadă, comisiile analizează documentele și confirmă dacă îndeplinești condițiile de participare.
Validarea înscrierii este obligatorie. Dacă nu te prezinți pentru validare, riști să fii eliminat din concurs, chiar dacă ai depus dosarul.
Probele practice și inspecțiile la clasă
În perioada 8–30 iunie 2026 se desfășoară probele practice, orale și inspecțiile speciale la clasă. Acestea sunt decisive, pentru că nota obținută aici contează la fel de mult ca cea de la examenul scris.
Rezultatele la aceste probe sunt afișate pe 3 iulie.
Proba scrisă și rezultatele
Examenul scris, etapa centrală a concursului, are loc pe 21 iulie 2026.
Primele rezultate sunt afișate pe 28 iulie, iar în zilele de 28–29 iulie pot fi depuse contestațiile. Rezultatele finale sunt publicate pe 4 august.
Pentru a obține un post titularizabil, trebuie să obții cel puțin nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă. Pentru suplinire, este necesară minimum nota 5.
Repartizarea pe posturi și pașii finali
După afișarea rezultatelor finale, urmează etapa de repartizare, programată în perioada 5–6 august 2026. Atunci se decide, în funcție de medie și opțiuni, cine și unde va ocupa un post.
Ulterior, lista posturilor se actualizează din nou pe 7 august, iar între 17 și 21 august se emit și se comunică deciziile de repartizare.
Reguli importante pe care trebuie să le știi
Pe lângă etapele clasice, există și câteva aspecte noi sau importante de care trebuie să ții cont. Toți candidații din sistem vor fi evaluați psihiatric, conform unui ordin comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății.
În plus, concursul de Titularizare 2026 a fost, inițial, blocat prin legislația privind ocuparea posturilor din sectorul public, însă autoritățile iau în calcul deblocarea printr-o ordonanță de urgență, așa cum s-a întâmplat și în anii anteriori.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mircea Lucescu, înhumat la Cimitirul Bellu din Capitală, cu onoruri militare: Cortegiul funerar a plecat de la stadionul „Arena Națională”
Mircea Lucescu, înhumat la Cimitirul Bellu din Capitală, cu onoruri militare Slujba de înmormântare pentru Mircea Lucescu a început, în...
Vacanța de Paște 2026. Câte zile libere au elevii în vacanța de primăvară. Când se întorc la cursuri
Vacanța de Paște 2026. Câte zile libere au elevii în vacanța de primăvară. Când se întorc la cursuri Vacanța de...
Știrea Zilei
FOTO | Proiect pilot într-un oraș din Alba pentru siguranța pietonilor: Mai multe soluții pentru reducerea vitezei autovehiculelor, testate în zonă și măsurători radar
Proiect pilot într-un oraș din Alba pentru siguranța pietonilor: Mai multe soluții pentru reducerea vitezei autovehiculelor, testate în zonă și...
VIDEO | O femeie din Alba, plecată în America în urmă cu 30 de ani, a călătorit peste ,,mări și țări” să fie ,,pășteană” la Vinerea, în Joia Mare: ,,Mi-am dorit foarte mult să fiu aici”
O femeie din Alba, plecată în America în urmă cu 30 de ani, a călătorit peste ,,mări și țări” să...
Curier Județean
FOTO | Emma Laris, elevă a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, premiu de excelență și mențiune la Olimpiada Națională de Educatie Tehnologică și Aplicații Practice 2026
Emma Laris, elevă a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, premiu de excelență și mențiune la Olimpiada Națională de Educatie...
ACCIDENT în Aiud: Coliziune între 2 autoturisme pe strada Ion Creangă
ACCIDENT în Aiud: Coliziune între 2 autoturisme pe strada Ion Creangă Secția de pompieri Aiud intervine în aceste momente pentru...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
MESAJE DE PASTELE ORTODOX 2026. URARI și FELICITARI frumoase de Învierea Domnului
MESAJE DE PASTE FERICIT ORTODOX 2026 • MESAJE de PASTE • URARI de PASTE • FELICITARI de PASTE ziarulunirea.ro vă...
Joia Mare din Săptămâna Patimilor: Cina cea de Taină, Spălarea picioarelor, Rugăciunea mai presus de fire şi trădarea Domnului
Joia Mare din Săptămâna Patimilor: Cina cea de Taină, Spălarea picioarelor, Rugăciunea mai presus de fire şi trădarea Domnului Credincioşii...