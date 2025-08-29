Rămâi conectat

Cardurile de sănătate, nefuncționale de câteva zile: Sistemul informatic al CNAS, blocat. Medicii continuă consultațiile, serviciile raportate ulterior

Cardurile de sănătate sunt nefuncționale de câteva zile: Sistemul informatic al CNAS, blocat. Medicii continuă consultațiile, serviciile raportate ulterior

Sistemul informatic al CNAS, prin care sunt validate cardurile de sănătate, este blocat de câteva zile, iar medicii de familie nu pot verifica în timp real calitatea de asigurat și nici valida consultațiile. Și raportările și decontările către Casa de Asigurări sunt întârziate. Pacienții sunt totuși consultați, urmând ca serviciile să fie raportate ulterior.

Uniunea Patronatelor Independente a Medicilor de Familie avertizează că disfuncționalitățile îngreunează activitatea și întârzie decontările către CNAS.

Problemele tehnice afectează pacienții și medici

„În ultimele zile, Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) înregistrează disfuncționalități semnificative, care fac imposibilă validarea serviciilor medicale și verificarea calității de asigurat”, transmite UPIMF.

Organizația precizează că „această situație îngreunează activitatea furnizorilor de servicii medicale din asistența primară și generează întârzieri în procedurile de raportare și decontare către Casa Națională de Asigurări de Sănătate”.

Medicii continuă consultațiile

UPIMF subliniază că problemele sunt „de natură tehnică și se manifestă la nivelul platformei informatice naționale, independent de activitatea medicilor de familie”. Chiar și în aceste condiții, „medicii de familie continuă acordarea serviciilor medicale, urmând ca validarea și raportarea acestora să fie realizate ulterior, în conformitate cu reglementările legale.”

„Solicităm intervenția promptă a autorităților responsabile pentru remedierea urgentă a defecțiunilor și pentru asigurarea funcționării continue și predictibile a sistemului informatic, esențial în relația medic–pacient–asigurator”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanții UPIMF și-au cerut scuze pacienților pentru inconvenientele create: „Asigurăm că drepturile acestora vor fi respectate integral după repunerea în funcțiune a SIUI.”

