Carduri de energie 2025 | Sprijin pentru plata facturii la curent pentru românii cu venituri mici. Ce spune ministrul Burduja

Din 1 iulie 2025, românii cu venituri mici vor beneficia din nou de sprijin pentru plata facturilor la lumină, dar sistemul se schimbă, a anunțat ministrul interimar al Energiei, Sebastian Burduja.

Potrivit ministrului Energiei, măsura vine în contextul eliminării schemei de plafonare generalizată și are scopul de a direcționa ajutorul de stat doar către categoriile vulnerabile, pe baza „venitului real al gospodăriei”, nu doar a consumului.

„Până acum un multimiliardar sau milionar din România avea același nivel de sprijin ca o familie care se chinuie cu venit minim pentru că se subvenționa pe nivelul de consum. Deci, dacă avea un apartament gol în Primăverii sau pur și simplu reducea consum undeva în Pantelimon sau în Ferentari, avea același nivel de sprijin și trecem la un model bazat pe venit.

Practic, propunerea Ministerul Energiei, ea se va discuta, este actualizarea acelui venit minim care este în legea 226 la Ministerul Muncii și practic păstrarea ponderii pentru o persoană singură care încasează acel salariu minim și membru dintr-o gospodărie, care înseamnă 48% din venitul unei persoane singure”, a explicat ministrul Energiei, vineri seară, la Digi24.

Cum pot românii să obțină cardul de energie

Potrivit ministrului, schema propusă trebuie aprobată de Ministerul Muncii și validată de Executiv: „Ea trebuie formalizată în primul rând de Ministerul Muncii și apoi la nivelul întregului Guvern”.

„Fiecare posibil beneficiar va trebui să depună o cerere, fie online, pe o platformă dezvoltată de STS, fie cei care nu sunt alfabetizați digital, la sediul primăriei sau la sediul furnizorului relația cu clienții Centru de Relații cu Clienții. Acea cerere este ulterior validată de STS, Evidența Populației, ANPIS.

Ea este o cerere pe proprie răspundere. Deci acolo oamenii declară unde locuiesc, care este codul acela de identificare a locului de consum, CNP-ul, cine mai locuiește acolo, ce venituri au și dacă sunt validați se alimentează prin ANPIS acest card pentru energie, lună de lună, cu o sumă fixă”, a spus Burduja.

Ce se întâmplă cu românii vulnerabili

„Pentru românii vulnerabili, cei care în general au și un consum mic la energie și care au plătit până acum, să spunem, facturi de 50 lei, 40 lei pe lună și care ar s-ar confrunta într-adevăr cu facturi probabil de 80 lei, de 90 lei, am încercat să acoperim cât mai mult din această diferență, astfel încât factură lor să rămână aproape la fel”, a mai subliniat ministrul Energiei.

Ministrul interrimar al Energiei a mai explicat că, în lipsa unei plafonări universale, prețul real al energiei electrice va fi simțit de majoritatea românilor și că aceștia trebuie să știe adevărul.

„Există o asemenea creștere pentru un român care are probleme financiare, are venituri mici. Sigur că 30-40 lei în plus pe lună reprezintă o povară pentru ceilalți. Probabil că este un lucru, cum să vă spun, neplăcut, dar totuși trebuie să le spunem românilor adevărul că acesta este prețul real al energiei electrice de pe piață. Astăzi, în în acest univers existăm ca Românie, ca Europă și așa mai departe”, a mai declarat Sebastian Burduja.

