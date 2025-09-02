Carduri de energie 2025 | Ministrul Energiei: Cardurile vor fi trimise beneficiarilor în septembrie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, marţi, 2 septembrie 2025, că persoanele vulnerabile cu venituri sub 1.950 lei vor primi voucher-ul în valoare de 50 lei, pentru plata facturii la energie, el arătând că platforma informatică a fost livrată la timp de Ministerul Energiei.

Potrivit News.ro, ministrul a mai spus că are toată încrederea în colegii de la Ministerul Muncii, că vor trimite la timp voucherele, pentru ca oamenii să-şi poată păti la timp facturile, fără penalităţi.

„Odată ce am terminat această etapă, colegii mei de la Ministerul Muncii, împreună cu cei de la Poşta Română, operaţionalizează sistemul şi vor trimite aceste carduri în cursul lunii septembrie. Dar ce e foarte important e că acei oameni care aveau înainte facturi de 60-70 de lei, în urma schemei de plafonare care a fost eliminată la 1 iulie, cu o decizie luată în anul 2024, ca să fie foarte clar, vor avea o creştere la aproximativ 130-140 de lei, cei 50 de lei acordaţi prin aceste vouchere vor acoperi aproximativ 60-70% din această creştere pentru consumatorii cu venituri mici.

Deci, depinde foarte mult de data la care s-au înscris în platforma informatică, atât beneficiarii cât şi dacă cei de la primărie sau de la Poşta, i-au înscris în platforma informatică”, a menţionat ministrul, adăugând că în momentul de faţă acest contract este gestionat de către Ministerul Muncii şi Poşta Română”, a precizat ministrul Energiei.

