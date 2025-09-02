Carduri de energie 2025 | Ministrul Energiei: Cardurile vor fi trimise beneficiarilor în septembrie
Carduri de energie 2025 | Ministrul Energiei: Cardurile vor fi trimise beneficiarilor în septembrie
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, marţi, 2 septembrie 2025, că persoanele vulnerabile cu venituri sub 1.950 lei vor primi voucher-ul în valoare de 50 lei, pentru plata facturii la energie, el arătând că platforma informatică a fost livrată la timp de Ministerul Energiei.
Citește și: Carduri de energie 2025 | Cum se completează cererea pentru tichetele de energie: Tutorial realizat de ministerul Muncii
Potrivit News.ro, ministrul a mai spus că are toată încrederea în colegii de la Ministerul Muncii, că vor trimite la timp voucherele, pentru ca oamenii să-şi poată păti la timp facturile, fără penalităţi.
„Odată ce am terminat această etapă, colegii mei de la Ministerul Muncii, împreună cu cei de la Poşta Română, operaţionalizează sistemul şi vor trimite aceste carduri în cursul lunii septembrie. Dar ce e foarte important e că acei oameni care aveau înainte facturi de 60-70 de lei, în urma schemei de plafonare care a fost eliminată la 1 iulie, cu o decizie luată în anul 2024, ca să fie foarte clar, vor avea o creştere la aproximativ 130-140 de lei, cei 50 de lei acordaţi prin aceste vouchere vor acoperi aproximativ 60-70% din această creştere pentru consumatorii cu venituri mici.
Deci, depinde foarte mult de data la care s-au înscris în platforma informatică, atât beneficiarii cât şi dacă cei de la primărie sau de la Poşta, i-au înscris în platforma informatică”, a menţionat ministrul, adăugând că în momentul de faţă acest contract este gestionat de către Ministerul Muncii şi Poşta Română”, a precizat ministrul Energiei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
DSVSA Alba: Persoanele care cumpără animale fără documente nu vor fi despăgubite în caz de boală și se expun unor mari riscuri
Persoanele care cumpără animale fără documente nu vor fi despăgubite în caz de boală și se expun unor mari riscuri Cumpărarea și vânzarea animalelor se poate realiza doar cu respectarea legislației sanitare veterinare care prevede obligații privind mișcarea și identificarea acestora, precum deținerea documentului de circulație și a altor documente de însoțire și identificare a […]
Sindicatele amenință cu boicotul, dar ministrul Educației îi îndeamnă pe părinți: „Trimiteți copiii la școală pe 8 septembrie!”
Sindicatele din Educație amenință cu boicotul orelor, însă ministrul îi îndeamnă pe părinți: „Trimiteți copiii la școală pe 8 septembrie, cursurile vor continua!” Anul școlar bate la ușă, dar începutul nu se anunță deloc liniștit. Sindicatele din Educație îi cheamă pe profesori să intre în clase, dar să nu mai predea. Practic, dascălii ar urma […]
Premierul Ilie Bolojan: „Zona de administrație locală este un bloc mare de cheltuieli. Reforma este absolut necesară”
Ilie Bolojan: „Zona de administrație locală este un bloc mare de cheltuieli. Reforma este absolut necesară” „Zona de administrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli care adună peste 130.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zona de asistență socială”, a declarat marți, 2 septembrie 2025, într-o conferință de presă, premierul Ilie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Carduri de energie 2025 | Ministrul Energiei: Cardurile vor fi trimise beneficiarilor în septembrie
Carduri de energie 2025 | Ministrul Energiei: Cardurile vor fi trimise beneficiarilor în septembrie Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat,...
DSVSA Alba: Persoanele care cumpără animale fără documente nu vor fi despăgubite în caz de boală și se expun unor mari riscuri
Persoanele care cumpără animale fără documente nu vor fi despăgubite în caz de boală și se expun unor mari riscuri...
Știrea Zilei
Jale la Primăria Alba Iulia: Este lider detașat în topul concedierilor din administrația din Alba conform simulării Guvernului
Jale la Primăria Alba Iulia: Este lider detașat în topul concedierilor din administrația din Alba conform simulării Guvernului Reducerea de...
Care este CAUZA probabilă a exploziei urmată de incendiu de la Kronospan Sebeș
CAUZA probabilă a exploziei urmată de incendiu de la Kronospan Sebeș Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență...
Curier Județean
6-7 septembrie 2025 | Festivalul Toamnei la Apulum Agraria, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina. PROGRAMUL
6-7 septembrie 2025 | Festivalul Toamnei la Apulum Agraria, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina Pe latura de...
Un aiudean de 66 de ani, condamnat la aproape 3 ani de închisoare pentru furt și furt calificat, a fost depistat de polițiști și încarcerat
Un aiudean de 66 de ani, condamnat la aproape 3 ani de închisoare pentru furt și furt calificat, a fost...
Politică Administrație
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Opinii Comentarii
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...