Carduri de energie 2025 | Cum se completează cererea pentru tichetele de energie: Tutorial realizat de ministerul Muncii
Cum se completează cererea pentru tichetele de energie: Tutorial realizat de ministerul Muncii
Ministerul Muncii a realizat un tutorial care cum se completează cererea pentru tichetele de energie destinate persoanelor vulnerabile.
„Am pregătit un tutorial simplu care arată pas cu pas cum se completează cererea pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile pe epids.mmuncii.ro”, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole, pe contul său de Facebook.
„Este un sprijin pentru bunici, pentru părinți, pentru cei singuri și pentru toți cei care se luptă cu cheltuieli greu de dus. Urmărește tutorialul și distribuie mai departe, ca să ajungă la cei care au nevoie!”, a precizat ministrul Muncii.
Consumatorii vulnerabili pot cere online tichetul electronic de energie la adresa epids.mmuncii.ro. Persoanele care nu au acces la internet pot depune cereri scrise la primărie sau la oficiile poștale, din 28 august 2025.
Tichetul are valoarea de 50 de lei pe lună și poate fi folosit doar pentru plata facturilor la energia electrică, până în 31 martie 2026. Tichetul nu poate fi înstrăinat.
De sprijin beneficiază persoanele singure cu un venit net lunar de până la 1.940 lei și familiile cu venitul net al fiecărui membru de maximum 1.784 lei. Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.
Peste 2,1 milioane de gospodării pot primi sprijin financiar pentru plata facturilor la energie.
